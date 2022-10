Get the Trend: Platform ontwikkelt live winkelen verder en onthult toekomstplannen

Het volledig Franstalige platform 'Get the Trend', dat een jaar geleden werd opgericht door Laura Merle, streeft naar een revolutie in de klantervaring door van 'live shopping' de kern van zijn bedrijfsmodel te maken.

"Ik ben met 'Get The Trend' begonnen met de wens om in te spelen op de behoeften van merken. Ze hebben vaak veel moeite om online een klantervaring te creëren die overeenkomt met wat ze in de winkel hebben," legt Laura Merle telefonisch uit. Om die reden, en omdat ze merkt dat ‘generaties X, Y en Z de behoefte voelen om mee te doen en zich te identificeren’, richtte de voormalige communicatie-expert op het gebied van mode in september 2021 'Get The Trend' op.

Het multibrand platform met een productcatalogus van vier miljoen artikelen onderscheidt zich door live shopping te optimaliseren. De tool ondersteunt productbeschrijvingen, maar bovenal, en dat is de kern ervan, kunnen gebruikers er gebruik van maken om een artikel aan te bevelen dat zij leuk vinden. Het product kan al dan niet gekocht zijn op het platform - het is voldoende als het daar vermeld staat.

"Of je nu 5 of 500.000 volgers hebt, je hebt invloed", zegt de oprichter. Volgens haar leidt deze democratisering tot meer authentieke en eerlijke aanbevelingen. Dit kan via live shopping of via een tracking link. In beide gevallen ontvangen de mensen die een aanbeveling doen, een commissie op alle verkopen. Als zij verantwoordelijk zijn voor de verkoop van 100 winkelmandjes van 1.000 euro, verdienen zij 2.000 euro; als zij 250 mensen doorverwijzen en de doorverwezen mensen vijf dingen kopen met een gemiddelde waarde van 200 euro, verdienen zij 2.500 euro.

Het bedrijfsmodel van ‘Get The Trend’ is dus volledig gebaseerd op aanbevelingen van klanten. Dit idee lijkt veel mensen te inspireren. De crowdfundingcampagne van het platform bereikte zijn doelen binnen zes dagen. De financiering is bedoeld voor de ontwikkeling van de ‘Get The Trend’-app (marktintroductie staat gepland voor juni 2023), die met name zal worden gebruikt om het maken van live shopping foto’s te vergemakkelijken.

Tweede financieringsronde in zicht

‘Get The Trend', dat in zijn eerste financieringsronde 400.000 euro ophaalde, bereidt nu een tweede financieringsronde voor waarmee verschillende projecten zullen worden gefinancierd. Ten eerste ontwikkelt het bedrijf een B2B-oplossing om zijn op aanbevelingen van andere gebaseerde model aan e-commerce websites van merken aan te bieden, en ten tweede is het van plan de tweedehandsmarkt te betreden.

"We denken erover na, maar we willen het anders aanpakken dan wat er tegenwoordig meestal op de markt te vinden is," zegt de oprichter met betrekking tot tweedehands kleding. "Het maakt deel uit van onze doelstellingen voor 2023 en is ook belangrijk voor het aantrekken van kapitaal. Niet alleen tweedehands kleding is belangrijk, maar er is ook een wens om meer verantwoorde merken onder de aandacht te brengen. Maar we willen niet doen aan greenwashing, dus we hebben vaste handvesten en echt toezicht nodig."

Het bedrijf heeft nu 900 leden op zijn platform, meer dan 5.000 merken en tussen de 7.000 en 8.000 bezoekers per maand. Het bedrijf is partnerschappen aangegaan met Sarenza, La Redoute, Sensee, Galeries Lafayette, Matches Fashion en is ook bezig met het organiseren van een live shopping functionaliteit voor de Tranoï-beurs in Parijs.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.