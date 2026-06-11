Glamcult Store sluit zijn deuren in Amsterdam en gaat online verder

De Glamcult Store in de Amsterdamse Dollebegijnensteeg sluit eind juni na drie jaar zijn deuren. Het mode- en designplatform kiest voortaan voor een hybride strategie, en wil meer ruimte maken voor pop-ups en evenementen, zo meldt de organisatie op Instagram.

Met het vertrek uit het pand verliest de Amsterdamse binnenstad een culturele hotspot en belangrijke retail-locatie. Het concept, ontwikkeld door het creatieve bureau erachter, Glamcult Studio, richtte zich specifiek op underground- en nichemerken zoals AVAVAV, Yume Yume en LaFam. Glamcult Store werd in 2023 geopend met een takeover door Calvin Klein Jeans en later diende als pop-up-locatie voor merken zoals G-Star Raw.

Glamcult kondigt aan de retailactiviteiten voort te zetten via tijdelijke activaties en pop-upstores in verschillende Europese modesteden. Voor de reguliere verkoop van het assortiment en het eigen magazine leunt de organisatie vanaf juli volledig op de bestaande webshop.