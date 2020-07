Goodbrandz maakt genomineerden Dutch Retail Experience Awards 2020 bekend

Goodbrandz heeft de genomineerden voor de Dutch Retail Experience Awards 2020 bekend gemaakt in een persbericht. Het modeagentschap dat gespecialiseerd is in duurzame merken, reikt sinds 2012 deze prijs uit aan retailers die met hun winkelconcept uitblinken in authenticiteit en duurzaamheid.

Organisator Michel Smit die samen met Cecile Scheele in de jury zit namens Goodbrandz vertelt in het persbericht dat de Dutch Retail Experience Awards (DREA) dit jaar een speciale focus heeft. “Juist in deze tijd vinden we het van belang om succesverhalen te delen. Er zijn voorbeelden van retailers die zijn gaan omdenken en hierin heel succesvol zijn geweest.”

De jury bestaat daarnaast uit Edwin Belt en Harry Bijl van Inretail, Astrid van Gorp van Fashionxchange, Johan Rietseman van Binnenbrand, Marvin Veerman van Socialytix en Marvy Rieder van The Model’s Health Pledge. Er zijn prijzen te winnen in vijf verschillende categorieën: Best Customer Experience Award Women & Men, Best Customer Experience Award Women, Best Customer Experience Award Men, Most Innovative Start Up Award en Online Experience Award.

Per categorie zijn er tien genomineerden bekend gemaakt. Voor de belangrijkste prijs van de vijf, de Best Customer Experience Award Women & Men zijn dat: Hutspot, We Are Labels, De Rode Winkel, Van Zuilen, Voorwinden, Van de Belt Modewereld, Mooi Ben Jij, Leurink, Lutz en Tenue de Nîmes. De prijsuitreiking is op 16 augustus op het kantoor van Goodbrandz in Amsterdam en er worden dit jaar geen publieksprijzen uitgedeeld.