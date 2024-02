Green Store & Building Challenge: Frans initiatief wil de milieu-impact van modewinkels verminderen

In een context van toenemend milieubewustzijn hebben mode-industriegigant LVMH en Paris Good Fashion, de vereniging van modeprofessionals die zich inzetten voor meer verantwoorde mode, hun krachten gebundeld om een innovatief initiatief te lanceren: de Green Store & Building Challenge. Deze ambitieuze samenwerking heeft als doel het bewustzijn te vergroten en de belangrijkste spelers in de sector te mobiliseren, van merkmanagers tot winkeleigenaren, om de ecologische impact van de modedetailhandel aanzienlijk te verminderen.

In een exclusief interview met Nicolas Martin, Sustainable Store Planning Manager voor de LVMH Group, onderzoekt FashionUnited de doelen die dit initiatief wil bereiken in de overgang naar een duurzamere mode-industrie.

De gezamenlijke gids voor winkels van LVMH en Paris Good Fashion

Het idee voor de Green Store & Building Challenge komt deels voort uit de Stores Awards die LVMH sinds 2016 elke twee jaar organiseert, vertelt Nicolas Martin. Na het succes van deze evenementen stelde de groep voor om deze aanpak uit te breiden naar het Paris Good Fashion-netwerk en zo ontstond de Green Store & Building Challenge. Voorafgaand aan de lancering hebben LVMH en Paris Good Fashion samen een uitgebreide gids opgesteld waarin de belangrijkste hefbomen voor actie worden geïdentificeerd en verschillende aanbevelingen worden gedaan om winkels op weg te helpen naar duurzaamheid. "We baseerden ons op onze ervaring en ons interne referentiekader van 60 duurzaamheidscriteria. Om zoveel mogelijk partners over de streep te trekken, hebben we het vereenvoudigd, in overeenstemming met de vertrouwde derde partij die met ons samenwerkt", legt Nicolas Martin uit.

Een overzicht van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in de detailhandel door Nicolas Martin

Als we Nicolas Martin vragen naar de huidige staat van duurzaamheid in de detailhandel in Frankrijk en de rest van de wereld, benadrukt hij dat het moeilijk is om een volledig beeld te schetsen van deze voortdurend veranderende sector. Hij deelt echter twee positieve aspecten die zijn optimisme voeden: de aanscherping van de regelgeving om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en de Europese Taxonomie, die een classificatie geeft van economische activiteiten die een gunstig effect hebben op het milieu en waarvan het doel is om investeringen in de richting van duurzame projecten te stimuleren. Maar er is ook het groeiende bewustzijn onder de jongere generatie van het belang van duurzaamheid. "Duurzaamheid is niet langer een keuze, het is een verplichting. Wat verandert, is de snelheid waarmee deze praktijken worden overgenomen. En daarbij is de menselijke factor belangrijk. Daarom hebben Store Challenges een plaats in tussen de diverse tools die transformatie kunnen bewerkstelligen," beweert hij.

Wat betreft de verbeterpunten die LVMH als prioriteiten voor de winkels heeft geïdentificeerd, springen drie punten eruit: het uitschakelen van lichten na 22.00 uur, een praktijk die al meer dan een jaar in hun winkels wordt toegepast; het sluiten van deuren, een culturele verandering gericht op het verminderen van energieverbruik; en het meten van geïnstalleerd verlichtingsvermogen, wat het belang van energie-efficiëntie benadrukt, zelfs wanneer technologieën zoals LED's worden gebruikt. Maar ondanks deze vooruitgang erkent Nicolas Martin dat er nog veel moet worden gedaan om de duurzaamheid van winkels te verbeteren. Hij benadrukt de noodzaak van een holistische aanpak en de betrokkenheid van alle spelers in de sector om het retaillandschap echt te transformeren in de richting van meer duurzaamheid.

LVMH: hoe duurzame winkels kosten besparen en de klantervaring verbeteren

Concreet heeft de toepassing van de door LVMH aanbevolen aanbevelingen in de verschillende winkels twee tastbare voordelen. Ten eerste worden de exploitatiekosten (Opex) van de winkels verlaagd, wat een positieve bijdrage levert aan hun winstgevendheid. Ten tweede "biedt een duurzame winkel een aangenamere werk- en winkelomgeving voor onze medewerkers en klanten, met een betere lucht- en lichtkwaliteit, wat op zijn beurt het succes van het verkooppunt bevordert", legt Martin uit. Bovendien zijn de extra kosten over het algemeen minimaal. Wat goed is voor het milieu, is vaak ook goed voor het bedrijf. Hergebruik van meubilair en een zuinige aanpak bij de keuze van materialen of verlichting kunnen bijvoorbeeld helpen om kosten te besparen. Deze ‘benadering met gezond verstand’ van efficiëntie wordt goed geïllustreerd door de projecten met een hogere beoordeling, die ook minder energie verbruiken. De enige extra kosten die de Sustainable Store Manager van LVMH aanvaardbaar vindt, is de extra tijd die nodig is om ervoor te zorgen dat hun teams en partners oplettender en zorgvuldiger omgaan met materiaal en energiebronnen.

L’Institut - Le Bon Marché Rive Gauche Credits: LVMH

LVMH's interne KPI's: bestaande benchmarks en labels populair maken

Is het de bedoeling dat LVMH een dergelijke onderscheiding labelt en certificeert? Martin vertelt ons dat er wereldwijd al een aanzienlijk aantal labels bestaat, waarvan er acht zijn samengevoegd tot een interne benchmark bij LVMH. De groep heeft zich gebaseerd op benchmarks zoals LEED ID + C (Leadership in Energy and Environmental Design) voor Interior Design and Construction (ID+C), een Amerikaans certificeringsprogramma voor groene gebouwen dat wereldwijd wordt gebruikt, en de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), een Frans certificaat dat informatie geeft over de energie- en klimaatprestaties van een huis of gebouw.

"In feite zijn deze keurmerken en certificeringen slechts een middel om een doel te bereiken. Het echte doel is verandering, actie en voortdurende verbetering. Maar hoe complexer de normen, hoe minder we weten wat we moeten doen. We slagen er heel vaak niet in om niet-deskundigen in de bouwsector op te leiden. Maar het kan wel". LVMH werkt er hard aan om bestaande labels en standaarden toegankelijk te maken voor een breed publiek. "Met de Paris Store Challenge is het echt de bedoeling om de aandacht te vestigen op "slechts" 12 eenvoudige KPI's waarmee je gemakkelijk het energieprofiel van je winkel en de indirecte impact op de biodiversiteit kunt verbeteren. Ik zou het geweldig vinden als we ze bij de ingang van de winkel zouden kunnen ophangen, gewoon 5 stukjes technische informatie, net zoals we een 'nutriscore' ophangen. Dit alles is gekoppeld aan onze publieksgids, op een mini-website, die uitlegt wat deze parameters betekenen. Het is allemaal een kwestie van educatie", legt hij uit.

Verder gaan dan groene contracten: de nuances van duurzaamheid in modezaken

Op de vraag of de aanbevelingen kunnen worden uitgebreid naar andere domeinen zoals hernieuwbare energie en waterbeheer, wijst Martin op een belangrijke nuance. Van de 12 voorgestelde criteria heeft er geen enkele rechtstreeks betrekking op hernieuwbare energie in boetieks. Dit is echter het resultaat van een goed doordachte strategie: energie-efficiëntie primeert op het eenvoudige gebruik van 'groene' elektriciteitscontracten. Volgens hem ligt de echte duurzaamheid in het terugdringen van het verbruik, een veel moeilijkere taak dan simpelweg veranderen van energieleverancier. "Je hebt gelijk, onder de 12 zijn er geen criteria voor hernieuwbare energie in winkels. Weet je waarom? Omdat we geneigd zijn te vergeten dat efficiëntie net zo belangrijk is als overstappen naar een "groen" elektriciteitscontract. Om echt duurzaam te zijn, moet je je verbruik verminderen en dat is veel moeilijker dan het veranderen van elektriciteitscontract. De impact van water in de winkels werd als verwaarloosbaar beschouwd en daarom niet als een prioritair verbeterpunt.

Wat de volgende stappen betreft, kondigt Nicolas aan dat LVMH zich op het gebied van partnerschappen niet wil beperken tot de huidige zeven strategische donoren. De groep wil haar samenwerking op het gebied van eco-design uitbreiden en benadrukt het belang van collectieve vooruitgang in deze voortdurend evoluerende sector. Met 10 deelnemers aan de uitdaging van dit jaar en 4 toegekende prijzen hoopt Paris Good Fashion het aantal deelnemers in de editie van 2024 te verdrievoudigen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.