Groningse ondernemers organiseren verkoelende actie tijdens hittegolf

Achttien ondernemers in de Groningse Zwanestraat komen vrijdag met een gezamenlijke verkoelende actie vanwege de verwachte tropische temperaturen. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant (GROC).

Het initiatief kwam van Paul Vletter van Schoenenzaken. De deelnemende winkels plaatsen onder meer zwembadjes voor hun deuren en zorgen voor waterpistolen, ijsjes en verfrissende drankjes.

Met de actie hopen de ondernemers extra bezoekers naar de binnenstad te trekken tijdens de hitte, waarvoor in Groningen temperaturen tot circa 36 graden worden verwacht. De actie wordt ondersteund door de Groningen City Club.

Onder de deelnemende ondernemers bevinden zich onder meer Schoenenzaken, Felicità, Li Atelier, Mannenwinkel, Artishock, Cosmé, Kosadome, Bofort, Plein 1410, By Oni, Fish Named Fred, De Overkant van Cledingraad en Cledingraad.