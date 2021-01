H&M, H&M Home en Monki openen nieuwe winkel in Westfield Mall of the Netherlands

In het nieuwe winkelcentrum ‘Westfield Mall of the Netherlands’ in Leidschendam openen dit voorjaar H&M, H&M HOME en Monki de deuren van een nieuwe winkel. Dat meldt het moederbedrijf Hennes & Mauritz AB in een persbericht. De exacte datum waarop de winkels in Westfield Mall of the Netherlands openen, wordt later bekend.

“We kunnen niet wachten om maar liefst drie nieuwe winkels te openen op deze locatie. Deze bijzondere plek leent zich er uitstekend voor om klanten te verrassen en inspireren, en dat gaan wij met onze winkels ook zeker doen”, zegt Susan Krau, country manager H&M Nederland.

De uitnodigende H&M Home concept store in Mall of the Netherlands is de tweede in Nederland. De winkel zal het gehele assortiment van H&M Home aanbieden. De H&M winkel heeft een etalage van 50 meter lang en zal alle dames-, heren- en kindercollecties aanbieden. Het Zweedse modemerk Monki zal in Westfield Mall haar elfde winkel openen.