H&M kondigt heropening van winkels in Oekraïne aan

H&M is van plan om haar winkels in het binnengevallen land te heropenen, ondanks de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. "Het bedrijf is in nauw overleg met partners en autoriteiten en is nu van plan om vanaf november 2023 geleidelijk de meeste van zijn winkels in het land te heropenen", aldus de Zweedse kledinggigant op donderdag ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.

Volgens mediaberichten wordt ook verwacht dat de Spaanse groep Inditex, met zijn merken Zara, Bershka en Pull&Bear, zijn Oekraïense winkels in de herfst zal heropenen. Voor de oorlog hadden buitenlandse merken een marktaandeel van bijna 60 procent in de detailhandel, volgens experts uit de sector.

H&M had, net als veel andere internationale groepen, al zijn negen winkels in Oekraïne gesloten na de Russische aanval op 24 februari 2022. Het bedrijf zei desgevraagd niet welke winkels wanneer weer open zouden gaan.

"Terwijl de H&M-groep de ontwikkelingen in het land blijft volgen, worden er voorbereidingen getroffen om de meeste H&M-winkels waar mogelijk te heropenen", voegde de verklaring eraan toe. "De veiligheid van collega's en klanten zal altijd onze hoogste prioriteit zijn." Naast donaties kondigde het concern aan samen te werken met lokale organisaties en deel te nemen aan noodhulp- en wederopbouwprogramma's.

De eerste Oekraïense H&M-winkel opende bijna precies vijf jaar geleden in Kiev.