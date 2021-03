H&M reageert over ophef in China

H&M laat van zich horen na oproepen op Chinese sociale media om de modegigant te boycotten. H&M werkt, naar eigen zeggen, samen met haar collega’s in China om er alles aan te doen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden en een weg voorwaarts te vinden, meldt H&M in een statement.

Vorige week werd er in China opgeroepen diverse modemerken, waaronder H&M, te boycotten. De kledingketen zou geen katoen meer willen gebruiken uit de Chinese provincie Xinjiang wegens zorgen over dwangarbeid en discriminatie van de Oeigoeren.

“China is een zeer belangrijke markt voor ons en onze langdurige toewijding aan het land blijft sterk. We zijn daar al dertig jaar aanwezig en we zijn getuige geweest van een opmerkelijke vooruitgang binnen de Chinese textielindustrie. China loopt voor op het gebied van innovatie en technologie en zal duidelijk een belangrijke rol blijven spelen bij verdere ontwikkelingen in de hele industrie”, luidt het statement. H&M zegt trots te zijn dat haar leveranciers deel uitmaken van die ontwikkeling en wil blijven bijdragen aan de stimulatie van vooruitgang, samen met haar partners en belanghebbenden in het land.

De modegigant wil een verantwoordelijke koper zijn in China en andere landen. “We werken nu aan toekomstgerichte strategieën en werken actief aan de volgende stappen met betrekking tot de inkoop van materialen”, voegt H&M toe in het statement.

H&M zegt wereldwijd alle lokale wetten en regelgevingen na te leven waar zij actief in is. Het bedrijf wil zich concentreren op haar kernactiviteiten en waar ze menen goed in te zijn: mode en design naar klanten over heel de wereld brengen. H&M’s bedrijfswaarden zijn gebaseerd op vertrouwen, integriteit en dialoog.

De modegigant wil het vertrouwen van haar klanten, collega’s en zakenpartners in China terugwinnen. “Door samen te werken met partners en belanghebbenden, geloven we dat we stappen kunnen zetten in onze gezamenlijke inspanningen om de mode-industrie te ontwikkelen, onze klanten van dienst kunnen zijn en op een respectvolle manier kunnen handelen”, voegt H&M nog toe in het statement.

Na H&M kwamen ook andere westerse merken zoals Adidas, Burberry, New Balance en Nike onder vuur te liggen.

Beeld via Pexels