H&M Spanje beantwoordt stakingen en protestacties met minder geplande ontslagen

In Spanje zullen slechts 349 werknemers van de Zweedse multinational H&M worden ontslagen, in plaats van de eerder aangekondigde 1100 werknemers. Dit heeft de directie van H&M in Spanje besloten na weken van onderhandelingen maar vooral nadat een reeks protestacties op nationaal niveau plaatsvond, georganiseerd door de Spaanse vakbonden Comisiones Obreras en UGT, die het leeuwendeel van de H&M werknemers in Spanje vertegenwoordigen. Dit meldt de vakbond Comisiones Obreras (CC. OO.) in een gezamenlijk persbericht.

Begin deze maand kondigden de Spaanse vakbonden Comisiones Obreras en UGT een reeks protestacties aan. De vakbonden waren het niet eens met de plannen van de H&M directie in het land en wilden het onder druk zetten zodat de directie zich zou bedenken. De vakbonden riepen daarom alle werknemers van H&M in Spanje op deel te nemen aan onder meer twee nationale stakingen van 24 uur die de activiteit van het Zweedse bedrijf in Spanje volledig stil legden.

Tijdens de laatste bijeenkomst tussen de directie van H&M in Spanje en de belangrijkste vakbonden voor de werknemers van het bedrijf, afgelopen vrijdag 21 mei, kwam men tot een voorlopig akkoord dat vóór vandaag, 25 mei, geratificeerd moet worden, meldt Comisiones Obreras in het persbericht.

Naast een reductie van 68 procent in het aantal ontslagen, is men overeengekomen dat drie winkels open blijven van de eerder aangekondigde dertig H&M winkels in Spanje die de deuren moesten sluiten.

De H&M directie in Spanje doet nog een andere tegemoetkoming, namelijk een wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers die moeten vertrekken. Concreet gaat het om een arbeidstijdverkorting voor 170 werknemers “gedurende een looptijd van 24 maanden” in combinatie met een vergoeding, aldus Comisiones Obreras in het persbericht.