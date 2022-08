H&M start met verkoop tweedehands producten in zijn Duitse online winkel

De Zweedse kledingretailer Hennes & Mauritz AB (H&M) verkoopt nu ook tweedehands producten in zijn online winkel in Duitsland. “Het uitgebreide online aanbod zal het voor klanten makkelijker maken om zowel gebruikte artikelen en producten als nieuwe goederen te vinden,” zegt het bedrijf vrijdag in een verklaring. Gebruikers van het platform kunnen hierdoor “kiezen uit een breder scala van producten voor een nog uitgebreidere en handigere winkelervaring”. Momenteel omvat het tweedehands assortiment kleding, schoenen en accessoires voor vrouwen en kinderen.

H&M is begin dit jaar in Zweden begonnen met de verkoop van tweedehands artikelen op zijn eigen online platform. Duitsland is nu de eerste buitenlandse markt waar deze dienst wordt aangeboden. Ook in Duitsland wordt er gewerkt met de reseller Sellpy, die tot de H&M Group behoort, zo kondigt het bedrijf aan. Sellpy biedt niet alleen gebruikte artikelen van de merken van de groep aan, maar ook producten van externe labels en is al sinds 2020 actief in Duitsland.

Na Zweden en Duitsland zal de dienst in de toekomst naar andere markten worden uitgebreid

Victor Rybkin, Sustainability Manager H&M Central Europe, lichtte de achtergrond van het project toe: "Pre-loved gaat niet alleen over tweedehandsmode en het uitbreiden van ons assortiment," zei hij in een verklaring. "Het is ook een stap in de richting van een circulaire toekomst voor de mode-industrie en het is belangrijk dat onze klanten deel uitmaken van de stap naar een meer circulaire industrie. We willen verandering stimuleren en tegelijkertijd onze klanten de best mogelijke winkelervaring bieden, in dit geval een geïntegreerde ervaring op hm.com."

De kledingretailer is al van plan om de integratie van tweedehands producten in zijn eigen online winkel verder uit te breiden. Het bedrijf zegt dat het van plan is "de dienst in de komende jaren uit te breiden naar andere markten, zodat nog meer klanten toegang krijgen tot tweedehands artikelen". Op die manier wil de groep ook zijn duurzaamheidsstrategie een duwtje in de rug geven: "Naast een inspirerende winkelervaring, is het verlengen van de levenscyclus van kledingstukken een van de vele stappen op weg naar circulaire mode. Dit ondersteunt H&M's doel om in 2040 een Net Zero-bedrijf te worden", aldus de groep in een verklaring.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.