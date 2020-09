Hema-herstructurering goedgekeurd, schuldeisers willen keten voor het jaareinde weer verkopen

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag besloten het verzoek van de schuldeisers om de Hema aan hen te verkopen, goed te keuren. De obligatiehouders krijgen hierdoor alle aandelen in handen. Daarmee verandert de Hema over ongeveer drie weken formeel van eigenaar. De bestaande obligatieschuld van HEMA, die oorspronkelijk € 750 miljoen bedroeg, wordt meer dan gehalveerd tot € 300 miljoen, zo wordt vermeld in het persbericht.

De obligatiehouders zoeken momenteel samen met Hema naar een opvolgende eigenaar voor de keten die lange termijn-doelstellingen heeft. Dit proces is, hopelijk, voor het einde van het jaar afgerond. Hema CEO Tjeerd Jegen zegt in het persbericht: “Wij hebben steeds het volste vertrouwen gehad dat dit de juiste stap voor Hema was en het sterkt ons dat de rechtbank ons daarin steunt. Met een sterk verbeterde financiële structuur zijn we in staat de huidige marktomstandigheden goed het hoofd te bieden en het is goed om te zien dat zoveel mensen Hema een warm hart toedragen.”

Hema kwam in oktober 2018 in handen van Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van ondernemer Marcel Boekhoorn. Boekhoorn beloofde de schuld van het bedrijf flink te gaan verminderen en wilde van Hema een wereldwijde speler maken. Met dit besluit is Boekhoorn de Hema definitief kwijt.