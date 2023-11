Hema opent honderdste winkel in België, start van nieuwe groei

Een symbolische mijlpaal voor Hema: het bedrijf opende afgelopen weekend in Brugge zijn honderdste winkel in België. Brugge telde al twee Hema-winkels, maar volgens de keten was er ruimte voor een derde vestiging, ditmaal wat meer buiten het centrum. En het blijft niet bij honderd winkels in België, want Hema wil in 2024 minimaal acht nieuwe winkels openen in het land, schrijft Gazet van Antwerpen.

Volgens Carla Velghe, country director van Hema België, is de nieuwe winkel in Brugge dan ook ‘geen eindstation maar de start van nieuwe groei in België’, schrijft de krant. Nog dit jaar komt er een nieuwe winkel bij in Wetteren. Tegen eind volgend jaar wil Hema acht nieuwe winkels openen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

“Hema kiest voor een strategie van nabijheid bij haar klanten en investeert daarom ook in kleinere steden en gemeenten waar de winkelformule bijzonder goed aanslaat”, zo meldt het bedrijf in een persbericht aan Belgische nieuwsmedia. “In de grote steden zoals Brussel en Antwerpen heeft Hema flagshipstores die inzetten op funshoppen en de klanten een totaalbeleving bieden.”

Hema is inmiddels veertig jaar actief in België. Ook online zet het bedrijf in op verdere groei. Met een recent gelanceerd loyaliteitsprogramma hoopt Hema de grens tussen de fysieke en online winkels te laten vervagen en de omnichannelstrategie te versterken.