Het Franse merk Rouje opent eerste winkel in Londen

Frans modemerk Rouje gaat voor het eerst fysiek de grens over met een eigen winkel. Tot nu toe had het alleen twee filialen in Parijs en was het verkrijgbaar bij de grote Franse warenhuizen. Maar maandag opende het ook een winkel in Londen, dat schrijft het merk op Instagram. Ook werkt Rouje aan een filiaal in New York. Het adres staat al vermeld op de website, maar wanneer het precies opengaat is niet bekend.

Courtesy of Rouje

De Parijse influencer Jeanne Damas (1.5 miljoen volgers op Instagram) richtte het merk in 2016 op. “Als internet zijn versie van het perfecte meisje zou kunnen creëren, zou ze waarschijnlijk Jeanne Damas zijn”, schrijft Vogue over haar. Ze belichaamt het Franse “Je ne sais quoi”-gevoel. Haar merk richt zich op vrouwen en moet een vintage-look uitstralen, vermeldt de website.

Image credit: Rouje

"Op de lange termijn zie ik Rouje als een lifestyle-merk, dus het uitbreiden van onze filialen is erg belangrijk: klanten moeten de kleding kunnen aanraken en passen", vertelt Damas aan Fashion Network.

Image credit: Rouje

Het merk bezorgt gratis in Nederland en België bij bestellingen boven de 250 euro.