'Het is goedkoper': De eerste klanten van Shein verdringen zich bij het Franse warenhuis BHV

Parijs - Uit 'nieuwsgierigheid' of omdat 'het goedkoper is', verdringen klanten zich woensdag voor het Franse warenhuis voor de opening van de Shein-winkel in het Parijse BHV, ondanks de controverse over de praktijken van de Aziatische gigant.

“Mijn man weet niet dat ik hier ben, we zijn stiekem gekomen”: onder de zwart-witte banieren met de vijf letters van het Aziatische merk, dacht Marie, een 43-jarige schoonmaakster uit Parijs, dat de Shein-winkel om tien uur zou openen. De winkel opent echter pas om één uur 's middags. Ze geeft toe 'regelmatig' naar BHV te komen en 'aangetrokken' te zijn door Shein 'omdat het goedkoper is'.

Rond 10:30 uur stonden iets meer dan 60 mensen in de rij bij de hoofdingang. Tegenover het stadhuis van Parijs moeten klanten een ticket halen voor toegang tot de winkel op de zesde verdieping. Dit is de eerste permanente fysieke winkel ter wereld voor het fast-fashionmerk. De politie was aanwezig om de locatie te beveiligen. Ondertussen voerde kinderrechtenorganisatie Mouv'enfants woensdagochtend actie met spandoeken met de tekst “BHV, jouw etalage mag de schaamte niet verbergen”. Ook Parijse politici spraken zich uit, waarbij het stadsbestuur van Parijs verklaarde in oorlog te zijn met Shein.

BHV Marais Credits: F. Julienne

'Zoals iedereen'

Diarra Younouss, negentien jaar, student eventmanagement, kwam uit het dertiende arrondissement van Parijs uit 'nieuwsgierigheid' met zijn 'hele' klas: “Het is belangrijk, het is een wereldwijde opening. Het is de eerste keer dat een pure player de overstap maakt van online naar fysieke verkoop, dat is echt interessant”. Omdat hij te vroeg was, wachtte hij uiteindelijk niet tot de opening: 'geen zin om te wachten'.

Anderen wachten wel en zullen kopen, ondanks de controverses rondom Shein. Het bedrijf wordt regelmatig beschuldigd door milieu- en mensenrechtenorganisaties. Zij veroordelen de productieomstandigheden, het transport van de producten en de arbeidsomstandigheden van de onderaannemers. Geconfronteerd met deze controverses en het lopende gerechtelijk onderzoek na de verkoop van sekspoppen die op kinderen lijken, reageren klanten vaak met het argument van koopkracht.

“Het is waar dat we Franse producten moeten kopen, maar dat is duur en de salarissen stijgen niet, we zijn niet rijk”, legt Marie uit. Antoinette, een 79-jarige gepensioneerde uit Parijs, is een van de allereerste klanten in de rij. Ze heeft nog nooit bij Shein besteld. De controverse over de poppen? “Dat zal elders ook wel bestaan”, betreurt ze. “Ik wil beginnen met mijn kerstinkopen. Ik zag dat Shein zou openen, dus ik ga ook even bij de rest van BHV kijken”, zegt ze. Bijzonder is ook dat elke aankoop bij Shein op woensdag recht geeft op een tegoedbon van hetzelfde bedrag voor de rest van het warenhuis. Volgens haar is BHV, in 2023 overgenomen door het bedrijf SGM van Frédéric Merlin, de laatste jaren achteruitgegaan: “De prijzen zijn op alle niveaus gestegen, het is minder goed, je vindt er minder dingen”.

Verschillende merken hebben BHV verlaten. Sommige vanwege meningsverschillen met SGM en onbetaalde rekeningen, zoals Le Slip Français. Anderen, zoals modehuis agnès b. dinsdag, vertrokken als reactie op de samenwerking met Shein. Binnen in BHV doen enkele klanten hun inkopen. Mila Moukbeul, een 61-jarige zelfstandig onderneemster uit Parijs, 'keurt' Shein 'niet goed'. “Maar misschien ga ik uit nieuwsgierigheid wel even kijken, zoals iedereen”.