Hoe passen retailers hun inkoopplanning aan na Corona?

Verschuivingen in het uitbrengen van nieuwe collecties, geannuleerde beurzen en uitgestelde thema’s: de inkoopplanning is ingrijpend veranderd als gevolg van de pandemie. Bovenop alle commotie komen de digitale veranderingen - die van de Fashion Weeks, maar ook die van de showrooms en beurzen - waar modeprofessionals nog steeds aan moeten wennen. Om dit snel veranderende landschap het hoofd te bieden, hebben inkopers van concept stores en e-retailers verschillende strategieën. De een is nog wat zoekende, de ander gaat er met meer vertrouwen tegenaan. Om polshoogte te nemen, heeft FashionUnited met vijf retailers contact opgenomen. De antwoorden schetsen een beeld van de behoeften en aanpassingen.

Overzicht van de effecten van de gezondheidscrisis op inkoopplanningen: Aankopen worden gedaan over een langere periode,

Collecties met minder stukken,

Thema’s van AW20 worden soms uitgesteld tot SS21,

De van retailers die gespecialiseerd zijn in milieuvriendelijke merken,

Belang van pre-collecties.

Zeined Chaouch, mede-oprichter en creative director bij Le DiX

Le DiX is een nieuwe, Franse conceptstore geopend in januari 2020, in de buurt van de Champs-Elysees. Ze bieden jonge merken aan en kledingstukken gemaakt in samenwerking met kunstenaars. Sinds mei 2020 hebben zij ook hun eigen webshop.

Hoe ziet de inkoopplanning tijdens covid-19 eruit in vergelijking met normale tijden?

Zeined Chaouch: Onze inkoopplanning is nogal bijzonder: voor grote merken zoals For Love & Lemons en Sister Janes plaatsen we seizoensgebonden bestellingen voor leveringen in een zeer beperkte hoeveelheid maar met hoge frequentie (elke maand).

Andere gevestigde merken zoals House of Bunny en By Maline volgen de reguliere planning met twee collecties per jaar (Herfst/Winter en Voorjaar/Zomer).

Echter, een groot deel van onze merken maakt deel uit van een milieuvriendelijke en daardoor ook een minder frequente supply chain. Het merendeel van deze merken maakt zelfs minder dan een collectie per jaar.

Hoewel het overeind houden van zo’n supply chain lastig is in deze tijd, omdat men geen deel uitmaakt van de fast fashion dat erg populair blijft onder consumenten, is dit in het post-corona tijdperk een voordeel omdat het onze planning niet beïnvloedt.

Wanneer vindt de inkoop voor le DiX plaats voor het seizoen AW21?

We blijven voortdurend communiceren met onze merken en wij steunen elkaar in deze tijden van crisis. Daarom plaatsen we pas bestellingen wanneer onze merken daar klaar voor zijn.

Wij hebben momenteel weinig zicht op wanneer de inkoop daadwerkelijk plaats zal gaan vinden. Vooral omdat een groot deel van de merken met wie wij samenwerken vrij jong is, met weinig structuur en middelen, en dus het meest getroffen door de crisis.

Zijn de pre-collecties en capsulecollecties nog van even grote waarde voor Le DiX?

Gezien de omvang van de merken waar wij mee samenwerken, zijn de pre-collecties niet op ons van toepassing. Echter, voor de capsulecollecties werken wij veel samen met kunstenaars om unieke stukken te creëren op basis van art fusion en upcycling. Wij verminderen de geproduceerde hoeveelheden, maar we blijven jonge artiesten steunen.

Maud Barrionuevo, directrice inkoop bij 24S

24S is het e-commerce platform van de LVMH Group. Het platform is door LVMH in 2017 in 70 landen geïntroduceerd. De site biedt meer dan 300 merken aan in het hogere segment.

Hoe ziet de inkoopplanning tijdens covid-19 eruit in vergelijking met normale tijden?

Maud Barrionuevo: De pre-collecties voor dames voor de zomer vertegenwoordigen het merendeel van de inkopen die normaal plaatsvinden tussen half mei en half juli voor leveringen van november tot januari. Dan beginnen de Fashion Weeks in september met de modeshows voor New York, Londen, Milaan en Parijs eind september.

Wanneer vindt de inkoop voor 24S plaats voor het seizoen AW21?

Dit seizoen is erg bijzonder en wij zien verschillende strategieën van merken: een kleinere collectie of soms een capsule die later gepresenteerd wordt. De thema’s van AW20 worden soms bewaard voor SS21.

Andere bieden alleen een collectie in september aan. Wat de modeshows betreft, weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Het schema voor de mannen is strakker en vindt plaats voor de pre-collecties in mei/juni met de inkoop van modeshows in juli. De meeste merken hebben dus hun collectie geconcentreerd in een presentatie, meestal digitaal.

Zijn de pre-collecties en capsulecollecties nog van even grote waarde voor 24S?

Ja, het belang van deze momenten is om nieuwe producten te tonen die verwacht worden door 24S-klanten aan het eind van dit jaar en het begin van het jaar 2021. Het is dus erg belangrijk om deze momenten te bewaken.

L'Exception - Paris.

Regis Pennel - oprichter van L’Exception

Gevestigd in het hart van Parijs, onder de luifel van het Forum des Halles, vind je conceptstore L’Exception. L’Exception is gericht op creatieve merken, met zowel heren- als damesmode. Ze beschikken ook over een webshop.

Hoe ziet de inkoopplanning tijdens covid-19 eruit in vergelijking met normale tijden?

Regids Pennel: Normaal gesproken hebben wij een erg drukke planning en hebben wij vier tot vijf afspraken per dag. Dit seizoen gaan we ongetwijfeld wat afremmen omdat de inkoopperiode langer duurt.

Wanneer vindt de inkoop voor L’Exception plaats voor het seizoen AW21?

We zien dat de inkoop SS21 eind juni begint tot aan oktober, met veel meer afspraken in juli. Voordat we de mannen afmaken rond 10-15 juli, hebben we nu nog afspraken tot eind juli.

Zijn pre-collecties en capsulecollecties nog van even grote waarde voor L’Exception?

Wat de pre-collecties betreft zeker, we hebben al veel geld uitgegeven aan pre-collecties en dat doen wij nog steeds. Dat is belangrijk omdat het zeer vroeg in november/december wordt geleverd.

Macaplace - Nantes.

Claire Rocher Caillard, mede-oprichter van conceptstore Macaplace

Macaplace is een conceptstore in Nantes, geopend in november 2019. Wat de conceptstore onderscheidt van andere, is dat de opstelling veel weg heeft van een appartement. De winkel biedt high-end mode aan van internationale merken (zoals Modetrotter en Suzie Winkle) en heeft ook een webshop.

Hoe ziet de inkoopplanning tijdens covid-19 eruit in vergelijking met normale tijden?

Claire Rocher Caillard: Wij werken samen met merken en ontwerpers die collecties noodzakelijkerwijs vooraf bewerken, maar niet al een jaar van tevoren. Voor deze zomer hebben wij onze inkoop bijvoorbeeld eind 2019/begin 2020 gedaan. Helaas heeft het coronavirus verschillende ontwerpers zodanig beïnvloed dat ze niet niet meer hun hele collectie kunnen afmaken.

Wanneer vindt de inkoop voor Macaplace plaats voor het seizoen AW21?

Niet voor het einde van dit jaar.

Zijn de pre-collecties en capsulecollecties nog van even grote waarde voor Macaplace?

De pre-collecties niet, maar capsulecollecties wel. Het creëren van exclusieve stukken in gelimiteerde oplages (ook in deze tijd) is perfect voor onze setting.

Tiffany Hsu - directrice inkoop bij Mytheresa

De webshop Mytheresa biedt kleding, tassen, schoenen en accessoires aan van meer dan 180 internationale luxe merken zoals Balenciaga, Burberry, Alexander McQueen, Stella McCartney en Saint Laurent. Sinds kort biedt Mytheresa ook mode voor mannen aan.

Is de manier waarop u zich voorbereidt voor SS21 anders dan normaal?

Tiffany Hsu:Qua planning werken we zoals we in voorgaande seizoenen deden, momenteel kopen we via digitale showrooms en video meetings in wanneer ze in een andere stad zijn gevestigd. Enkele lokale showrooms hebben we zelf bezocht en uiteraard de veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Wordt uw inkoop voor het volgende seizoen anders dan normaal wat betreft uw schema en budget?

Nee, we zijn van plan om onze bestellingen zoals gewoonlijk te plaatsen om ervoor te zorgen dat de leveringen op tijd aankomen. In vergelijking met vorig jaar verhogen we ons budget.

