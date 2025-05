Slimme winkelindeling: Hoe warenhuizen klanten verleiden tot cross-selling

Om klanten te verrassen en meer producten te verkopen, herzien warenhuizen hun damesaanbod. Ze combineren vernieuwende modemerken met vertrouwde klassiekers. Deze aanpak – waarbij klanten worden verleid om meerdere, bij elkaar passende artikelen te kopen (cross-selling) – wordt steeds populairder. Van Bloomingdale’s tot Galeries Lafayette heeft de International Association of Department Stores (IADS) in kaart gebracht hoe warenhuizen deze slimme mix van merken inzetten.

Vernieuwing zonder verwarring

Volgens IADS willen warenhuizen vernieuwen zonder dat klanten de weg kwijtraken. Sommige merken trekken aandacht met iets nieuws, terwijl andere juist een gevoel van herkenning en vertrouwen geven. “Winkels zijn het succesvolst als ze iets nieuws brengen binnen een vertrouwde omgeving,” aldus IADS.

Bij Bloomingdale’s worden kleurrijke merken zoals Farm Rio en Alémais gecombineerd met klassiekers zoals Polo Ralph Lauren. Ook worden online en fysieke winkels anders ingericht: online vind je bijvoorbeeld fast fashion, terwijl de winkels speciaal ingerichte ruimtes hebben waar jongere en gevestigde merken samen worden gepresenteerd.

In Oekraïne kiest warenhuis Tsum Kyiv voor luxe merken om vaste klanten aan te trekken. Tegelijk introduceert het nieuwe merken zoals Guest in Residence, een vrolijk kasjmierlabel. De opvallende visuele stijl en de goede timing (in het voorjaar) zorgden voor een succesvolle lancering. Daarnaast is er een hele verdieping gewijd aan Oekraïense ontwerpers.

Ook het Deense Magasin du Nord ziet dat klanten sneller openstaan voor nieuwe merken als deze gepresenteerd worden naast bekende namen. Zo ontstaat vertrouwen in onbekende labels.

Pop-up Sandro X Louise Bourgeois bij Galeries Lafayette (2025). Credits: Sandro

Succes met slimme winkelindeling

Galeries Lafayette in Parijs heeft het hele warenhuis opnieuw ingericht. Niet langer op leeftijdsgroepen, maar op prijsniveaus, zodat klanten makkelijker kunnen kiezen. Door ook te kijken naar welke merken goed samen verkopen, is de winkel aantrekkelijker geworden en worden klanten beter verspreid door de winkel. Een voorbeeld van zo’n slim gekozen merk is Skims, dat verschillende generaties aanspreekt.

Volgens IADS draait het succes van zo’n strategie om een goede balans tussen het imago van een merk, het aantal bezoekers en de omzet per vierkante meter. En hoewel online winkelen steeds belangrijker wordt, blijven slimme keuzes in de winkelindeling bijdragen aan het succes van een warenhuis.