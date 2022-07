House of Einstein komt met personal shopping box vrouwen

Personal shoppingdienst House of Einstein kondigt aan nu ook in damesmode te stappen. De collectie gaat na de zomer live, kondigt oprichtster Mei Ling Tan aan op LinkedIn. Sinds de oprichting van House of Einstein in 2012 konden alleen mannen een kledingbox laten samenstellen. Ling Tan schrijft dat de nieuwe focus op vrouwen "een grote droom die uitkomt" is. De nieuwe collectie past bij vrouwen 'met een gezonde focus op hun carrière. En er ook gewoon sexy uit willen zien', aldus Ling Tan op Linkedin.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al via de site van House of Einstein aanmelden. Daar kunnen shoppers iets over hun kledingstijl vertellen. Daarna nemen stylisten van het bedrijf telefonisch contact op met de shoppers om nog meer te weten te komen over hun voorkeuren. Klanten krijgen vervolgens een persoonlijke kledingbox waar ze items uit kunnen kiezen, of in zijn geheel kunnen kopen, zo is te lezen op de website van de House van Einstein.