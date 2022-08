'House of Zana' boetiek eigenaar wint handelsmerk ruzie met Zara

De eigenares van een kleine boetiek in het Noordoosten van Engeland, heeft een handelsmerk strijd met de Spaanse fast-fashion gigant Zara gewonnen. Amber Kotrri, die House of Zana runt, had een jaar geleden van Zara te horen gekregen dat haar zaak "conceptueel identiek" was. Volgens Zara was er een "hoge mate van visuele en mondelinge gelijkenis" tussen de twee merken, zo is te lezen in een bericht van BBC. Een tribunaal oordeelde echter dat het verband "te onbeduidend" en te vluchtig" zou zijn om te kunnen leiden tot "exploitatie" van de reputatie van Zara.

Vorig jaar kreeg Kotrri een brief van advocaten van Zara, met het verzoek om binnen drie maanden haar winkel te sluiten, zo is te lezen in een ander artikel uit april van BBC. Volgens Zara moest de merkaanvraag van House of Zana worden geweigerd omdat de merknamen te veel overeenkwam, waardoor klanten het ene merk met het andere zouden kunnen verwarren. In een e-mail werd Kotrri op de hoogte gebracht van de doorslaggevende beslissing van het tribunaal, dat volgens Kottri "een echte last van mijn schouders" is.

Kotrri, wiens echtgenoot Albanees is, richtte haar bedrijf in 2019 op en noemde het naar het Albanese woord voor "feeën". Meerdere andere kleine ondernemers, waaronder Tara Sartoria, die zijdeproducten gemaakt door kansarme vrouwen in Indonesië en Vietnam verkoopt, zijn eerder door Zara benaderd met het verzoek hun merk te wijzigen omdat hun namen gelijkenissen vertoonden.

Een woordvoerder van Zara zegt tegen BBC dat ze geen commentaar willen geven op het vonnis zelf, maar dat het bedrijf mevrouw Kotrri en haar bedrijf "succes in de toekomst" blijft toewensen.