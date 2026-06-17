IKKS investeert na overname: winkels weer open en personeel terug in dienst

Parijs - Herpositionering in Spanje, de overname van een tiental extra winkels en eerder ontslagen medewerkers, en een investering van 17 miljoen euro. Dat zijn de plannen van IKKS-koper Santiago Cucci. Hij voorziet voor 2027 ‘een groei met dubbele cijfers’ voor het modebedrijf dat hij in zwaar weer overnam.

“We hebben alles veranderd,” aldus Santiago Cucci, de huidige president van de holding HoldIKKS. Samen met Michaël Benabou, medeoprichter van de online verkoopsite Veepee, kocht hij het merk in december. Woensdag presenteerde hij de strategische koers aan de pers.

IKKS, opgericht in 1987, is een premium prêt-à-portermerk voor dames, heren en kinderen, met een rock-DNA.

Het merk kreeg in oktober uitstel van betaling. Volgens de groep was dit het gevolg van ‘de wereldwijde gezondheidscrisis door Covid-19, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne waar de groep sterk vertegenwoordigd was, en de aanhoudende inflatie’.

De overname leidde tot het verlies van ongeveer de helft van het personeelsbestand in Frankrijk.

“Het was een ramp,” meent de Baskische directeur Santiago Cucci, voormalig directeur van Quiksilver en Tommy Hilfiger. Hij heeft de volledige productieketen, logistiek, IT, en het beheer van magazijnen en winkels herzien.

Vandaag de dag produceert IKKS voor een derde in Azië, een derde in Europa en een derde in de Maghreb. Het bedrijf heeft meer dan 250 winkels, aldus Cucci.

De nieuwe eigenaren investeerden 17 miljoen euro en hebben ‘de schuld afgelost’, voegt hij toe.

Daarnaast namen ze ‘meer dan tien’ extra winkels over bovenop de aankoop in december en namen ze een dertigtal ontslagen medewerkers opnieuw in dienst. “We hebben ook het Spaanse dochterbedrijf overgenomen,” wat neerkomt op negen winkels en zeventien corners.

Internationale uitbreiding is een van de groeimotoren voor het merk, volgens de directeur. “Vandaag de dag wordt 97 procent van onze omzet in Frankrijk behaald. We zijn afhankelijk van één land en zijn macro-economie, dat ben ik niet gewend,” geeft de directeur, die grote internationale bedrijven leidde, toe. “In de toekomst zullen we in meerdere landen actief zijn,” stelt hij, zonder te onthullen welke.

De CEO is van mening dat consumenten zeer ‘gehecht’ zijn aan het merk. Hij wil de 30- tot 35-jarigen aantrekken die met het merk zijn opgegroeid. Het doel is een omzet van meer dan 120 miljoen euro in 2026, een ‘groei met dubbele cijfers’ in 2027 en een terugkeer naar winstgevendheid.