In beeld: Dior onthult nieuwe concept store in Seoul

Een dag na de eerste modeshow van Dior in Zuid-Korea, heeft het Franse modehuis Dior een concept store geopend in een monumentaal pand in de hoofdstad Seoul. De winkel van iets meer dan 2.200 vierkante meter is geopend in Seongsu-dong, de nieuwe modewijk van de Zuid-Koreaanse hoofdstad, zo is te lezen in een persbericht.

De Dior fall 2022 ready to wear show vond op 30 april plaats in de Ewha Women’s University in Seoul. De collectie verdiept zich in thema’s als vrouwenemancipatie en het uniform. Het uniform staat voor saamhorigheid, verbondenheid en de opbouw van een gemeenschap - iets wat werd samengevat in de slogan van deze collectie: "L'union fait la force" (unie geeft kracht), zo is te lezen op verschillende sociale media kanalen van Dior.

De nieuwe concept store van Dior in Seoul

De nieuwe concept store is niet ver van een ander belangrijk adres van Dior in Seoul: de flagshipstore van het merk, dat in 2015 werd geopend in de Cheongdam-dong wijk. In de Seongsu-dong concept store zijn naast de collecties van Dior, ook originele stukken van Koreaanse ontwerpers, zoals Kwangho Lee en Jeonghwa Seo te vinden. Er is ook een Café Dior.

Wat het winkelconcept betreft, heeft het Franse modehuis ervoor gezorgd dat Parijse identiteit zichtbaar blijft door de kenmerken van de iconische voorgevel van 30 rue Montaigne over te nemen. En om de geschiedenis van het modehuis nog duidelijker naar voren te laten komen, wordt in een ruimte die in samenwerking met het digitale designbedrijf d'strict werd gecreëerd, de sfeer van de villa uit de kindertijd van Christian Dior in Granville nagebootst. Bezoekers dienen voor een winkelbezoek te reserveren via de Dior Seongsu app.

