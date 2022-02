In beeld: Het nieuwe winkelconcept van Bristol

“We merken dat onze klanten het nog steeds als erg prettig ervaren om weer fysiek te kunnen winkelen, daarom breiden we onze succesformule uit”, aldus Elise Vanaudenhove, CEO van Bristol. “We zijn erg trots op de heropening van ons filiaal in Ede, onze 214e winkel. We zijn blij om onze klanten weer te verwelkomen in onze splinternieuwe winkel en hen te inspireren met de nieuwste (sport)collecties.”

Het Bristol-filiaal in Ede, dat een vloeroppervlakte van 1.099 vierkante meter heeft, is volledig verbouwd volgens het nieuwe winkelconcept. Daarbij is er gekozen voor het creëren van een ‘overzichtelijke, gezellige en inspirerende winkelervaring’, meldt Bristol in een persbericht. Een ruimere opstelling, lagere schoenrekken en het gebruik van paspoppen brengen de collecties tot leven. Met het oog op het milieu is er ook gekozen voor energiezuinige en duurzame ledverlichting. Daarnaast zijn er voor dit filiaal twee etalages gecreëerd, zodat voorbijgangers vanaf buiten al meteen de collecties kunnen bekijken.

In het nieuwe winkelconcept is ook meer ruimte voor de ‘shop-in-shop’ Coco Bella. Hier zijn de schoenen en kleding van het eigen modemerk terug te vinden. In 2020 experimenteerde Bristol in enkele grote stadscentra met deze pop-upstores. De reacties op de inrichting en de modieuze collectie waren naar eigen zeggen overweldigend positief, waardoor de formule vanaf nu te vinden zal zijn in alle nieuwe of verbouwde vestigingen. Daarnaast zijn de leren schoenencollectie Excellent by Bristol en bekende merkcollecties, waaronder Levi’s, Fila en Jack&Jones nog steeds onderdeel van het Bristol-assortiment. Bovendien heeft de winkel in Ede klanten vanaf nu een breder sportaanbod te bieden met merken zoals Adidas, Asics, Panther, Puma, Reebok en Skechers.

Bekijk hieronder de eerste beelden.

Beeld: Bristol

