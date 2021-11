In beeld: JD Sports opent tweede flagship store in Amsterdam

Sportretailer JD Sports heeft zijn tweede flagship store in Amsterdam geopend. De winkel is gevestigd in de Kalverstraat en bestaat uit twee verdiepingen met schoenen en kleding. In de 736 vierkante meter grote winkel zijn merken te vinden als Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Puma, Converse en Vans.

Global marketing director Nadia Kokni zegt over eventuele plannen voor meer JD Sports winkels in Amsterdam dat het merk "altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden" en dat Amsterdam een "belangrijke stad" is voor het merk. Kleding en schoenen zijn verkrijgbaar in heren-, dames- en juniormodellen. Er is ook een gedeelte van de winkel exclusief gewijd aan streetwear. Onder de verschillende producten die worden aangeboden zijn de ‘Only at JD’-drops, dit zijn exclusieve items die zijn gemaakt in samenwerking met verschillende sport- en streetwearmerken. "Bij ons draait alles om de jeugd", zegt Kokni over het belangrijkste consumentenpubliek van het merk. "De absolute kern is 16 tot 20 jaar oud." De winkel biedt ook touchscreen kiosken, zodat klanten door collecties kunnen bladeren, items kunnen bestellen om thuis te laten bezorgen of af te halen in de winkel.

Bekijk hieronder de eerste beelden.

Alle beelden via JD Sports.