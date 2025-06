In beeld: van Gentle Monster tot Alhaja, de meest inventieve pop-upstores van de zomer

Merken vestigen hun pop-upstores wereldwijd en profiteren van de zomer om nieuwe klanten te bereiken en hun vaste klantenkring op vakantie te ontmoeten. Een perfecte gelegenheid om te verrassen met bijzonder inventieve settings. Van Los Angeles tot Parijs, via New York en Ibiza, heeft FashionUnited zes opvallende pop-ups geselecteerd.

Gentle Monster in Los Angeles

Eind mei vierde het Zuid-Koreaanse brillenmerk Gentle Monster zijn nieuwe collectie 2025 in samenwerking met Bratz, het Amerikaanse poppenmerk. Een van de blikvangers: de gigantische Bratz-pop die de bezoeker verrast.

Pop-upstore Gentle Monster x Bratz. Credits: Gentle Monster, Bratz

Alhaja in Parijs

In juni heeft het Spaanse sieradenmerk Alhaja een pop-upstore in de wijk Le Marais in Parijs. Voor deze eerste tijdelijke winkel werkte het merk samen met de Japanse bloemkunstenares Yurika Moriya om de sfeer te verrijken. Het is de eerste zelfstandige retailervaring van het merk in Frankrijk.

Pop-up Alhaja in Parijs. Credits: Alhaja

Pop-up Alhaja in Parijs. Credits: Alhaja

Pop-up Alhaja in Parijs. Credits: Alhaja

Jacquemus op Ibiza

Van de vele pop-upstores van Jacquemus is die op Ibiza in Spanje het meest bijzonder. Naast een tijdelijke winkel opende het Franse merk er ook een beachclub.

Jacquemus op Ibiza (Spanje). Credits: Jacquemus.

Pop-up van Jacquemus op Ibiza. Credits: Jacquemus.

JW Pei in New York

In juni opende het in Los Angeles gevestigde modemerk JW Pei zijn eerste pop-upstore in New York voor de officiële lancering van zijn allereerste prêt-à-portercollectie.

Etalage van de pop-up van JW Pei in New York (juni 2025). Credits: JW PEI

Pop-up JW Pei in NYC. Credits: JW PEI

Scholl in Milaan

Schoenenmerk Scholl opende zijn allereerste pop-upstore aan de Corso Garibaldi 65 in Milaan. Deze opening markeert het eerste eigen retailinitiatief van het merk.

Pop-up Scholl in Milaan. Credits: Scholl

Pop-up Scholl in Milaan. Credits: Scholl

Urban Sophistication in New York

Begin juni opende modemerk Urban Sophistication een pop-upstore in New York voor de lancering van een tijdelijke kunstervaring genaamd huNgrY. Metalen steigers structureren de ruimte, en een pizzaoven dient als display voor een van de bestsellers van het merk.

New Yorkse pop-up van Urban Sophistication. Credits: Urban Sophistication

Pop-up Urban Sophistication in New York. Credits: Urban Sophistication