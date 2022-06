Inditex begint kosten te rekenen voor thuisleveringen en retourzendingen

De Spaanse modegigant Inditex, moederbedrijf van bekende merken en ketens als Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Zara Home, heeft definitief besloten een einde te maken aan gratis leveringen.

De gratis leveringen waren een oplossing die door de verschillende internationale modeconcerns werden gebruikt om marktaandeel te blijven winnen in de digitale sfeer. Deze zullen nu niet meer door de miljoenen klanten van de verschillende ketens en merken van de Spaanse groep kunnen worden gebruikt. In de volgende twee gevallen is er een uitzondering: voor de bestellingen die worden afgehaald in de winkel, en voor bestellingen van meer dan 30 euro in Zara en Stradivarius en meer dan 40 euro in Oysho. Ook wordt overwogen dat in het geval van Zara, die vandaag officieel haar uitverkoopperiode opent, alle afgeprijsde artikelen van dit minimumbedrag zullen worden uitgesloten.

De maatregel, die door het Spaanse concern reeds in verschillende landen werd toegepast, is nu een algemene regel geworden. Dit is op te maken uit de informatie over de verschillende richtlijnen op het gebied van leveringen en retourzendingen van de verschillende Inditex-merken. Deze richtlijnen kunnen gemakkelijk worden geraadpleegd op elk van de officiële online platforms van de verschillende ketens van de Groep, die actuele informatie biedt die is aangepast aan de bijzonderheden van elke regio.

Het bedrijf legt nu in Spanje een algemeen tarief in het land op voor al zijn commerciële merken dat binnen een marge tussen de 2,25 en 5,95 euro blijft. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om items gratis in de winkel af te halen.

Zara, het belangrijkste commerciële merk van Inditex en een keten die momenteel meer dan 2.000 winkels heeft - waarvan 310 in Spanje - is nu ook begonnen met het belasten van de online zendingen van haar klanten in het hoogste segment, met een bereik dat in dit geval schommelt tussen de 3,95 en 5,95 euro. Voor bestellingen met levering aan huis rekenen zij 3,95 euro voor standaardverzending - er is een gratis optie voor aankopen van 30 euro of meer, maar alleen op artikelen zonder korting. Voor items die de volgende dag geleverd worden, moet je 4,95 euro extra betalen en voor een levering op dezelfde dag geldt een extra prijs van 5,95 euro in Madrid. Naast de gratis afhaalmogelijkheid in de winkel biedt de keten voor bestellingen van meerdere artikelen afkomstig uit verschillende plaatsen de mogelijkheid om deze in één keer te laten bezorgen of, voor een meerprijs van 2 euro, een snellere levering in meerdere fases.

Wat retourzendingen betreft, rekent Inditex, zoals FashionUnited medio mei al had gemeld, sinds enige tijd een toeslag voor het retourneren van online bestellingen van haar verschillende ketens. Een optie die zou zijn ingevoerd op een aantal verschillende markten, waaronder de Britse markt.

Hoewel de maatregel, althans voorlopig, niet in Spanje is ingevoerd bij ketens zoals Zara, Stradivarius, Massimo Dutti en Bershka, waar alle retourzendingen nog steeds gratis zijn, ongeacht of zij in de winkel, aan huis of op een afleveringspunt worden geretourneerd, is de situatie al veranderd wat het retourneren van bestellingen bij Pull&Bear en Oysho betreft. Bij beide ketens moeten klanten voortaan 3,95 euro betalen voor het retourneren van hun bestellingen die thuis worden opgehaald. In het geval van beide ketens zal dit bedrag worden afgetrokken van de waarde van de terug te betalen producten, waarmee het model wordt gevolgd dat Inditex op andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, heeft toegepast. Sinds begin mei wordt er in het Verenigd Koninkrijk ook 1,95 pond (omgerekend 2,27 euro) extra gerekend voor retourzendingen van Zara via een afhaalpunt.