Inditex creëert digitale paskamers in Massimo Dutti app

Madrid - De Spaanse modeketen Massimo Dutti, onderdeel van kledinggigant Inditex, heeft een nieuwe functie aan de eigen app toegevoegd, met de naam ‘Shoes Experience’. De nieuwe toevoeging stelt gebruikers van de app door middel van augmented reality technologie in staat digitaal verschillende schoenmodellen te passen. Inditex richt zich al enige tijd op de digitalisatie van haar belangrijkste dochterbedrijven. Zo wil de Spaanse multinational verkooppunten moderniseren en optimaliseren. Eerder deed Inditex dit al via digitale weg met haar ‘modo tienda’ (‘winkelfunctie’).

De nieuwe functie is beschikbaar in de damesafdeling van de mobiele webshop, bij de subcategorie ‘Schoenen’. Via de ‘Shoes Experience’ kan de klant verschillende schoenmodellen ontdekken waar de keten de nieuwe functie voor heeft geactiveerd.

Op de herenafdeling, is de nieuwe functie op basis van VR rechtstreeks binnen de categorie ‘schoenen’ te vinden. De eerste modellen die het aan de nieuwe functie zijn toegevoegd maken deel uit van de sportcollectie. Dit sluit aan bij de prioriteit die de consument geeft aan comfort en een meer ontspannen, atleisure uitstraling, sinds de coronapandemie de wereld in zijn greep houdt.

Een virtuele schoenen-paskamer

Om de virtuele ervaring af te maken moeten consumenten in de ‘Shoe Experience’, eerst de modellen kiezen. De klant selecteert vervolgens zijn maat en voegt het product aan zijn winkelmandje toe, op dezelfde manier als men dat zou doen bij het aanschaffen van ieder ander willekeurig product van Massimo Dutti.

Zodra het product aan het winkelmandje is toegevoegd, kan vanaf daar het virtuele pashokje worden betreden om het gekozen producte te passen. Hiervoor moet de klant alleen op het product klikken en vervolgens wordt de foto van het artikel geopend. Bovenaan de foto is een witte legenda met de tekst ‘bekijk in 3D’. Deze knop opent vervolgens de camera van het mobiele apparaat zodat het gekozen schoenmodel virtueel kan worden gepast. Zodra de klant zijn keuze heeft gemaakt, kan hij zijn aankoop afronden conform de algemene verkoopsvoorwaarden van de keten.

Met de activering van de nieuwe appfunctie, neemt Inditex (en Massimo Dutti) het voortouw binnen het middensegment wat betreft de online ervaring van de klant. In dit geval volgen ze bedrijven uit de luxesector die ook al eigen digitale initiatieven lanceerden, zoals Gucci, en het zou wel eens een voorbode kunnen zijn op een compleet nieuw commercieel model voor de modebranche, gebaseerd op augmented reality technologie en artificiële intelligentie.

