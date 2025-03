Inditex opent in 2025 eerste winkels in Irak

Inditex breidt uit naar een nieuwe markt en zal eind 2025 in 215 landen vertegenwoordigd zijn met de opening van de eerste winkels in Irak. Dit maakte Óscar García Maceiras, financieel directeur van het moederbedrijf van Zara, bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2024.

Als onderdeel van de strategie van aanhoudende groei en optimalisatie van de verkoopkanalen, zet Inditex voet aan de grond in Irak in 2025. Deze marktintroductie gebeurt met al haar belangrijkste modeketens, die hun eerste winkels openen in de Iraq Mall. Dit nieuwe megawinkelcentrum van circa 550.000 vierkante meter, met meer dan honderd restaurants en 350 winkels, supermarkten, appartementen en een luxe hotel, moet eind 2025 zijn deuren openen in Bagdad, in het district Al-Dora aan de zuidelijke oever van de rivier de Tigris. Het doel is om het grootste winkel- en recreatiecentrum van de regio te worden.

“We zijn erg enthousiast", aldus Maceiras over de komende opening van Inditex in Irak. Na de opening van de winkels van de belangrijkste ketens van de groep, wordt Irak de 215e markt waar de Spaanse modegigant aanwezig is, en de 98e waar dit via fysieke winkels gebeurt. Met deze dubbele lancering, zowel fysiek als digitaal, wil het bedrijf haar nieuwe klanten in Irak dezelfde omnichannel-ervaring bieden als de klanten in de 97 markten waar Inditex momenteel actief is via fysieke en digitale kanalen.

Eerste Bershka-winkels in Zweden en Denemarken, Oysho in Nederland en Duitsland in 2025

De opening van de eerste Inditex-winkels in Irak is onderdeel van de strategie van groei en optimalisatie van de verkoopkanalen, zowel fysiek als digitaal. In 2024 zette het bedrijf deze strategie voort met de opening van 257 winkels in 47 markten, de renovatie van 254 winkels (inclusief 121 uitbreidingen) en de sluiting van 386 verkooppunten. Dit resulteerde in een nettoverlies van 129 verkooppunten, waardoor het aantal winkels daalde van 5.692 eind 2023 naar 5.563 eind 2024 (4.429 eigen winkels en 1.134 franchisevestigingen). Deze inkrimping van het fysieke winkelnetwerk betekende echter geen verlies van verkoopoppervlakte. Integendeel, deze steeg met 2 procent, van 4,55 miljoen vierkante meter in 2023 tot 4,65 miljoen vierkante meter in 2024.

Inditex benadrukte de opening van de eerste fysieke winkels in Oezbekistan als een van de belangrijkste initiatieven op het gebied van optimalisatie en uitbreiding van het winkelnetwerk in 2024. Deze nieuwe markt (de 97e voor fysieke verkoop en de 214e voor fysieke en online verkoop) werd in 2024 geopend met de introductie van fysieke winkels en online platforms voor Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho. Deze openingen in 2024 vormen de directe aanloop naar de strategie die Inditex nu zal volgen bij de intrede in Irak in 2025.

Naast de komst naar Irak omvatten de belangrijkste expansiestrategieën voor 2025 de opening van de eerste fysieke Bershka-winkel in Zweden. Bershka zal ook samen met Massimo Dutti de eerste winkels in Denemarken openen, Stradivarius in Oostenrijk en Oysho in Nederland en Duitsland. In de Verenigde Staten, waar Inditex eind 2024 hetzelfde aantal verkooppunten heeft als eind 2023 (99), staat voor 2025 de uitvoering van acht openings- en renovatieprojecten gepland. Dit aantal omvat de nieuwe winkel van Massimo Dutti in Miami, maar er is geen concrete informatie over het aantal nieuwe openingen. Deze projecten maken deel uit van de 30 openings-, verplaatsings- en uitbreidingsprojecten die het bedrijf in maart 2023 voor de Verenigde Staten aankondigde.