‘Influencers en social media advertenties oefenen steeds meer invloed uit op online koopgedrag’

Generatie Z en Millennials gaan steeds vaker over tot actie naar aanleiding van een advertentie op social media. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Ruigrok uitvoerde onder ruim tweeduizend Nederlanders. Ruim de helft van de social media gebruikers klikt na het zien van een advertentie wel eens door naar de website en ruim twee derde gaat wel eens over tot actie, zo blijkt.

Inspiratie door een post of een advertentie en de prijs zijn belangrijke triggers voor het doen van aankopen via social media, zo stelt Ruigrok op basis van hun onderzoek. Onder Gen Z, Millennials, Gen X en Babyboomers gebruikt respectievelijk 38, 34, 23 en 18 procent social media om nieuwe producten en merken te ontdekken

Generatie Z en Millennials zijn relatief gevoeliger voor advertenties op social media. 66 procent van Generatie Z en 59 procent van de Millennials leert nieuwe merken kennen doordat ze advertenties zien op social media. Ook laat 51 procent van Generatie Z en 46 procent van Millennials zich bij een aankoop inspireren door advertenties op social media.

In totaal heeft 39 procent van de online kopers het afgelopen jaar iets via social media gekocht. Bijna de helft (45 procent) van de online kopers heeft nog nooit iets via social media gekocht.

Ook influencers oefenen steeds meer invloed uit op koopgedrag

Hoewel social media gebruikers sceptisch zijn over commerciële posts van influencers, hebben deze - voornamelijk onder de jongere generaties - wel effect. Voornamelijk Generatie Z volgt influencers op social media (63 procent). Onder Millennials is het volgen van influencers populairder geworden in vergelijking met vorig jaar (37 procent).

Ondanks dat het merendeel van hen het niet geloofwaardig vindt als een influencer enthousiast is over een product, geven meer volgers van influencers aan dat zij dit jaar een product hebben gekocht na een post van een influencer dan vorig jaar (33 procent tegenover 26 procent vorig jaar). De helft van de volgers zoekt wel eens meer informatie over een product dat een influencer promoot.

Als het aankomt op e-commerce, vinden online kopers een goede prijs-kwaliteitverhouding het belangrijkst. Generatie Z vindt daarnaast snelle levering ook heel belangrijk, terwijl de oudere generaties meer belang hechten aan duurzaamheid.

Millennials voelen zich het vaakst van alle generaties bezwaard om online aankopen te doen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal en het mogelijk verdwijnen van sommige fysieke winkels als online nog verder groeit.

Voor Generatie Z en Millennials is de smartphone al langer het populairst voor het doen van aankopen, maar het valt nu ook op dat ook Generatie X en Babyboomers bij het doen van die aankopen steeds vaker hun smartphone gebruiken. Beide groepen gebruiken vaker hun smartphone voor online aankopen dan een jaar geleden. Toch blijft de laptop of desktop nog wel populairder dan de smartphone onder Generatie X (75 procent) en Babyboomers (77 procent).