INretail: aantal bezoekers in hoofdstad met 73 procent gedaald

Het aantal bezoekers dat in de herfstvakantie week van 19 tot en met 25 oktober in de Amsterdamse binnenstad werd genoteerd, daalde met 73 procent vergeleken met vorig jaar, zo meldt INretail in een persbericht. Van de dertien door INretail gemonitorde steden vielen er tien meer dan 40 procent terug in bezoekersaantallen vergeleken met 2019. De gemiddelde daling in bezoekers was 49 procent, aldus het persbericht.

Door de daling van het aantal bezoekers was er ook een ‘dramatische’ omzetontwikkeling voor ondernemers, aldus INretail: “Onze hoofdstad noteerde maar 36 procent van de omzet die in dezelfde week vorig jaar werd gerealiseerd. Groningen noteerde slechts 42 procent en wordt op de voet gevolgd door Utrecht met 46 procent. In de dertien grote steden was de omzet gemiddeld 44 procent minder dan in 2019.”

INretail voerde woensdag 28 oktober overleg met onder andere de ministeries van Economische Zaken en Justitie & Veiligheid over de maatregelen die de retail neemt om de pandemie te bestrijden. “INretail heeft in overleg met de overheid en samen met andere brancheorganisaties aangescherpte veiligheidsrichtlijnen voor ondernemers opgesteld en nieuwe richtlijnen voor veilige winkelgebieden. Naast 1,5 meter afstand geldt nu bijvoorbeeld opnieuw één klant per tien vierkante meter, een streng deurbeleid en is duidelijk wie het voortouw neemt om corona maatregelen in te voeren in de openbare ruimte van een winkelgebied.”

Vandaag start INretail de een communicatiecampagne #veiligwinkelen. Hiermee wil het onderzoeksbureau ondernemers stimuleren om lokaal te overleggen over gezamenlijke, ruimere openingstijden en hoe ze consumenten kunnen adviseren om in daluren hun aankopen te doen.

Beeld: Aygin Kolaei for FashionUnited