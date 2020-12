INretail: “Haal geopende winkels uit de TVL regeling”

De Koninklijke INretail adviseert het kabinet om vanaf de start van de lockdown de TVL-regeling alleen te laten gelden voor winkels die gesloten zijn, zo meldt de brancheorganisatie in een persbericht. “Door de foodsector en andere open winkels uit de rekenmethode te halen, stijgt de maximale tegemoetkoming in vaste lasten naar 21 procent. Nu is het maximale percentage 15 procent. Dit is direct een extra steun in de rug voor gedupeerde ondernemers en vraagt geen grote aanpassingen voor de overheid.”

Ook roept de organisatie op tot versoepeling van de NOW 3 regeling. “Ondernemers die de regeling hebben aangevraagd, zijn door de plotselinge lockdown in een heel andere situatie beland. Veel ondernemers willen de regeling nu over een ander tijdvak laten lopen. Vanwege de nieuwe situatie sinds de lockdown geldt dat ook voor een al ingediende aanvraag,” aldus het persbericht. INretail vindt dat ondernemers die met hoge kerstvoorraden zitten schadeloos moeten worden gesteld.

INretail blijft zijn best doen voor het ophalen van een bestelling bij de winkeldeur. Het is een oplossing voor veel mkb-ondernemers, het helpt het overbelaste online kanaal en is prettig voor de consument, zo wordt geredeneerd in het persbericht. “Nu vult de bezorgsector woonwijken met massa’s busjes. Met afhalen bij de winkeldeur voorkom je file bij de voordeur van de consument. Als je in de supermarkt je boodschappen doet, kan je bij de buren meteen je vooraf bestelde en betaalde pakketje ophalen op het afgesproken tijdstip. Die tien stappen zijn geen extra bewegingen en dit kan echt veilig.”

Beeld: Unsplash