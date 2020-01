INretail: Modebranche sluit 2019 af met een lichte omzetdaling, slim ondernemen een ‘must in 2020’

Hoewel het aantal verkochte stuks in 2019 stabiel bleef ten opzichte van 2018, daalde de mode retailomzet het afgelopen jaar met 1,9 procent. Dit kan vooral worden verklaard door een lagere gemiddelde prijs (-1,8 procent), zo meldt brancheorganisatie INretail.

Uit cijfers van de INretail GfK FashionScan blijkt dat de omzet in de eerste twee kwartalen vrijwel stabiel bleef (met respectievelijk 0,1 en 0,4 procent) maar in het derde kwartaal een klap te verduren kreeg door de buitengewoon hoge temperaturen in juli en augustus. Veel consumenten lieten het toen afweten en de omzet daalde met 4,1 procent. Een kleine inhaalslag in september bracht het gemiddelde in het vierde kwartaal omhoog naar 2,7 procent in de plus, met een gemiddelde daling voor het jaar van 1,9 procent.

Gebaseerd op data kampt de modebranche met verschillende uitdagingen, van extreme weersomstandigheden tot verdere digitalisering en de opkomst van nieuw businessmodel. “We zijn als branche onvoldoende weerbaar tegen extreme weersomstandigheden,” verklaart Edwin Belt, branchespecialist Mode bij INretail, in een telefonisch interview met FashionUnited. “Het oude model van twee collecties per jaar met enkele aanvullingen tussendoor moet plaats maken voor een nieuw businessmodel, waarbij retailers intensiever moeten gaan samenwerken met leveranciers en merken, en hun verkoopdata met elkaar moeten delen. Dit levert grote voordelen op voor retailers die dit al doen, maar er zijn nog veel retailers die zich hiertegen verzetten omdat het hen aan vertrouwen in de andere partijen ontbreekt. Zij zullen het daardoor moeilijk krijgen.” Maar tips en opvattingen voor 2020 deelt hij ook.

”Duurzaamheid, digitalisering en slim ondernemen” de thema’s van 2020 volgens

Belt heeft voor 2020 geen harde cijfers opgenomen in zijn prognose. “Daarvoor zijn er te veel deelmarkten en zijn de resultaten te uiteenlopend om daar een betrouwbaar cijfer aan op te hangen,” zegt hij.

Er zijn wel drie duidelijke tendensen waarneembaar die bepalend zullen zijn voor de moderetail in 2020. “Duurzaamheid, digitalisering en slim ondernemen,” aldus Belt. “Wat vooral belangrijk is is dat retailers in de toekomst op zoek moeten gaan naar kansen en geen afwachtende houding meer mogen aannemen. Goed anticiperen wordt van groot belang. Op alle gebieden en in alle branches komt de nadruk steeds meer op tijd en snelheid te liggen. Ontwikkelingen vinden in rap tempo plaats en consumenten verwachten ook meer in kortere tijd. De succesvolle retailer zal dit zoveel mogelijk kunnen bijbenen.”

Online en offline zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wat weegt zwaarder? Waar kiest de individuele retailer voor? Fysieke winkels met minder nadruk op online activiteiten, of juist een webshop met een eventuele pop-up of fysieke winkel? “Offline wordt beïnvloed door de online inzet van retailers,” stelt Belt. “Consumenten zijn wel bereid naar de fysieke winkel te gaan, maar moeten bijvoorbeeld door een goede interactieve website of sociale media worden geprikkeld. Dit biedt kansen voor retailers en daarom zijn steeds meer bedrijven die dit doen. Daarbij is het van belang dat kanalen allebei dezelfde boodschap uitdragen. De consument moet dezelfde beleving ervaren in de fysieke winkel als online.”

Daarnaast blijft duurzaamheid een belangrijke tendens in de retail. Steeds meer consumenten letten op wat en hoe ze kopen en geven de voorkeur aan milieubewuste bedrijven en merken. Onder de generatie Zers vindt 70 procent duurzaamheid belangrijk, ten opzichte van 58 procent van de oudere generatie Y. “Deze tendens zal alleen maar groeien,” aldus Belt.

Omzet modebranche 2019 onder de loep

Het jaar begon met een flinke daling van het consumentenvertrouwen, hoewel een vroeg voorjaar de omzet in februari stimuleerde. Hierdoor vielen de resultaten van maart, april en mei tegen, zo stelt de retailorganisatie. Het eerste halfjaar correspondeerde met de prognose die Belt in november 2018 had gemaakt: de cumulatieve stand kwam op 0 procent te staan, maar de hitte in de zomer deed geen goed. In september werd een lichte groei gerealiseerd, oktober en november bleven vrij stabiel ten opzichte van 2018. Ook veranderde er weinig in het consumentenvertrouwen.

December noteerde een omzetdaling van 9,1 procent, maar dit was niet te wijten aan een sterk december 2018 of extreme weersomstandigheden. De recordomzet van Black Friday zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, stelt INretail.

Grafiek 1. Omzet online en offline t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK FashionScan.

Wat de verkoopkanalen betreft is ook een verschil in omzet te bespeuren. Het online kanaal sloot ondanks prijsstijgingen het jaar af met groei van 12,1 procent. Het offline kanaal zag de omzet echter met 7,5 procent dalen. GWB’s (Grootwinkelbedrijven) en MKB’s vertoonden ook verschillen; de omzet daalde bij GWB’s met 1,2 procent terwijl deze onder MKB’s met 9,4 procent afnam.

Per segment noteerden dames bovenmode en baby- en kindermode de grootste dalingen, met respectievelijk -5,6 procent en -5,8 procent. Kleine zelfstandigen bepalen het grootste deel van negatieve omzetontwikkeling op het gebied van baby- en kindermode, waardoor de daling goed te verklaren is. De segmenten die in 2019 wel een omzetplus genereerden zijn ondermode, met een groei van ruim 5 procent en beenmode met een lichte groei van 1,4 procent.