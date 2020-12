INretail: Regeling voorraadvergoeding onrealistisch

De regeling voor de voorraadvergoeding die het kabinet voorstelt aan door de lockdown gedupeerde retail ondernemers is ‘onrealistisch en veel te laag,’ aldus INretail in een persbericht. Dat stelt de brancheorganisatie op basis van berekeningen voor mode-, schoenen-, en sportondernemers.

Er is vooral verbazing over het feit dat de berekening voor de horecasector is overgenomen, omdat de inkoopwaarde van de voorraad bij winkels vele malen hoger is, zo stelt INretail. “Bij een ton omzetverlies wordt de vergoeding die een winkel ontvangt 2.800 euro. Dat is een klein pleistertje op een gapend grote wond. Nu wordt een vijfde van de afgeschreven voorraad vergoed, maar de helft is een realistischer regeling. Dat is ook het uitgangspunt van de TVL,” aldus het persbericht.

Er is begrip dat het kabinet een snelle oplossing zoekt en teruggrijpt op de horeca vergoedingsregeling. Maar dat vervolgens niet het verschil is weggewerkt tussen de waarde van de koelkast voorraad en die van een hele kledingwinkel vindt de organisatie niet correct. “Dat moet gerepareerd worden. De huidige situatie is schrijnend voor heel veel mkb winkel ondernemers.”