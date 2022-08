Inretail roept op de winkeldeur te sluiten voor energiebesparing

Brancheorganisatie Inretail werkt de komende maanden aan een campagne waarbij ze winkeliers oproepen de deuren van hun winkels te sluiten voor energiebesparing, zo meldt NOS. Inretail hoopt hiermee dat een gesloten winkeldeur de nieuwe standaard wordt. "Als je als winkelier je deur openhoudt, dan heb je iets uit te leggen aan de maatschappij", zo meldt Inretail-directeur Jan Meerman aan de NOS.

Volgens Inretail zijn er onder winkeliers oplopende zorgen over de stijgende energiekosten. Met de campagne hopen ze winkeliers te motiveren hun kosten laag te houden door het besparen van energie op airco in de zomer en verwarming in de winter.

Op lokale schaal zijn al eerder initiatieven gestart omtrent het sluiten van de winkeldeuren. Zo noemt NOS als voorbeeld de gemeente Wageningen, die dit al sinds 2018 stimuleert. Centrummanager Robert Frijlink deelt met NOS hoeveel winkeliers hierbij bang waren dat klanten zouden wegblijven als gevolg van de gesloten deur, maar dat hij uit eigen ervaring kan zeggen dat dat niet zo is. "Ik had tot eind vorig jaar zelf een winkel. Het is een paar weken wennen en de klant waardeert het."