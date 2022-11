Isabel Marant en Iro openen outletwinkels in de Designer Outlet in Roermond, zo meldt Textilia op basis van een persbericht.

De twee Parijse merken zullen volgens Textilia ‘dit najaar’ hun deuren in de Outlet openen: Iro in november van dit jaar en Isabel Marant in december.

Eerder dit jaar openden ook Moschino, Alberta Ferretti, Off-White en Pinko winkels in de Outlet. In oktober werden ook Adidas Kids en Daily Paper toegevoegd.