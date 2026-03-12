Italiaans merk Dan John opent tweede Nederlandse vestiging

Aan de Ginnekenstraat 64 in Breda opent het Italiaanse kledingmerk Dan John binnenkort een nieuwe winkel. De vestiging zal naar verwachting in april de deuren openen, meldt nieuwspagina Breda Vandaag.

Het merk telt momenteel ongeveer 250 winkels wereldwijd, zo blijkt uit informatie op de website van het bedrijf. Dan John heeft eerder al een vestiging geopend aan de Wolfstraat 29 in Maastricht. De winkel in Breda wordt daarmee de tweede locatie van het merk in Nederland.

De winkel brengt een stukje Italiaanse modecultuur naar Breda en richt zich op herenkleding. Het assortiment bestaat onder meer uit maatpakken, blazers en overhemden, aangevuld met knitwear, jassen en accessoires.

Dan John werd opgericht in Italië en groeide de afgelopen jaren uit tot een internationale retailketen met honderden winkels wereldwijd. De nieuwe winkel in Breda bevindt zich aan de Ginnekenstraat, een van de belangrijkste winkelstraten in het centrum van de stad.