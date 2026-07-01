JD Sports sluit Hip-winkels en brengt merk online

JD Sports sluit alle fysieke winkels van Hip. De premium streetwear multibrand retailer verdwijnt uit het straatbeeld en stapt over op een online-only model.

De twee overgebleven winkels van het merk in Manchester en Leeds sloten eind juni hun deuren. Hiermee komt een einde aan bijna vier decennia fysieke retail.

Hip is in 1987 opgericht als een onafhankelijke herenmodewinkel en breidde in 2022 uit met damesmode. De retailer is in 2014 overgenomen door JD Sports, na een lange zoektocht naar investeringen.

Voor JD Sports is de sluiting van de Hip-winkels onderdeel van een bredere strategie om het fysieke winkelbestand in het Verenigd Koninkrijk te verkleinen. In 2026 sluit de groep 24 locaties en richt het de aandacht op minder, maar betere winkels.

Deze strategie komt tot uiting in de recente opening van een flagshipstore in het Trafford Centre in Manchester. De winkel is een voorbeeld van de investering van de groep in een ‘klein aantal destination stores om de regionale aanwezigheid te verankeren’.