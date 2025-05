Jérôme Dreyfuss: 'De Nederlandse vrouw inspireert mij'

Meer dan 20 jaar na de start van zijn merk opent Jérôme Dreyfuss voor het eerst een eigen winkel buiten Frankrijk. Hij kiest bewust voor Nederland, een van zijn belangrijkste markten. Onlangs kreeg het merk financiële steun van investeringsmaatschappij Cap Invest.

FashionUnited sprak met de oprichter Jérôme Dreyfuss in zijn winkel in Amsterdam, gelegen in het hart van de historische en commerciële Negen Straatjes.

Deze winkel is uw eerste buiten Frankrijk. Waarom Amsterdam?

"Nederland is onze tweede markt, na Frankrijk en voor de Verenigde Staten, zowel fysiek als online. En ik heb, net als veel Fransen, altijd een soort fantasie gehad over de Hollandse vrouw van de jaren '70. Ik vind het erg inspirerend om de vrouwen hier op straat te zien, op hun fietsen, met hun kinderen, hun laptops. Toen ik [het merk] begon en naar Amsterdam kwam, zag ik al die vrouwen met hun fietsen en hun tassen in de mand voorop, en ik dacht: ‘ze hebben iets nodig’. Zo ben ik begonnen met het maken van tassen met lange schouderbanden en crossbody modellen. Mensen zeiden toen dat het geen goed idee was, maar in het leven moeten vrouwen hun handen vrij hebben."

Winkel van Jérôme Dreyfuss in Amsterdam. Credits: Jérôme Dreyfuss.

"Amsterdam was een goed laboratorium voor mij. Terwijl de Franse vrouw erg chic was, was de Nederlandse vrouw praktischer. Dat kwam later in Frankrijk, met 10 of 15 jaar vertraging. Nu zitten we (In Frankrijk, red.) allemaal op de fiets en dragen we crossbodys, maar dat was niet zo toen ik iets meer dan 20 jaar geleden begon. Het is dus een terechte terugkeer naar een van mijn inspiratiebronnen."

En waarom pas nu openen?

"Omdat het merk zich ontwikkelt en ik me erg focus op Europa. Vooral om ecologische redenen. Ik heb geen zin om in China of de Verenigde Staten te werken, dat inspireert me op dit moment niet erg. Voor mij is Europa een groot genoeg speelterrein om te werken en dat stelt me in staat om de spullen zoveel mogelijk per trein te vervoeren, niet te vliegen, korte transporttijden te hebben en dus ecologisch gezien onze CO2-uitstoot te verminderen. Het is onderdeel van het proces van het bedrijf om zijn schuldgevoel zo goed mogelijk te beheersen."

Hoe ziet u de toekomst van het merk in Europa?

"Binnenkort volgt Spanje, richting Madrid, en Italië. Omdat ik dol ben op Spanje en Italië een belangrijke markt voor ons is. We hebben het geluk dat het werkt, dus we moeten de ontwikkeling van het bedrijf ondersteunen, maar ik heb geen haast, ik heb geen grootheidswaan."

“Ik vind het aantrekkelijk om vrouwen van dienst te zijn.” Jérôme Dreyfuss

"Ik richt me op vrouwen die behoefte hebben aan een beetje discrete luxe. Maar zelfs het woord luxe stoort me. Ik vind het afgezaagd. Als luxe het verkopen van plastic tassen met grote logo's is, dan doe ik niet aan luxe. We promoten liever vakmanschap, omdat we alleen met kleine ateliers werken. Het is luxe omdat het met zorg en aandacht is gemaakt, dat elke stap in de creatie van het product, vanaf de creatie, overeenkomt met een verwachting. Ik werk meer als een architect dan als een modeontwerper. Ik vind het aantrekkelijk om vrouwen van dienst te zijn."

Hoe staat het merk ervoor op de tweedehandsmarkt?

"Dat is een markt die we vlak voor COVID-19 hebben ontwikkeld. Het levert ons helemaal geen geld op, maar het interesseert me wel enorm. Om de boodschap die het uitdraagt: het feit dat een tas een leven lang meegaat. En ik vind het leuk om de jongere generatie toegang te geven, zonder dat ze een maandloon hoeven uit te geven. Als we de toegang kunnen vergemakkelijken voor mensen die ‘slechts 300 euro’ te besteden hebben, dat is al veel geld, het is ook een manier om de klant te laten weten dat we dat respecteren. Ik kom niet uit een rijke omgeving en ik ben me ervan bewust dat een tas van 500 of 600 euro veel geld is. Als je 20 bent en jezelf wilt verwennen, kan het ook cool zijn om een vintage item te kopen dat ‘slechts 300’ kost in plaats van 600 euro. Het is een beetje de nieuwe generatie op weg helpen. Het is een manier om vakmanschap te democratiseren."

Wat is de bestseller van dit moment?

"Dat is de Pepito. Het heeft alle codes van Jérôme Dreyfuss. Het is erg soepel, waar ik dol op ben. Een tas raakt de hele dag het lichaam van de vrouw. Ik heb tassen die heel gestructureerd zijn, wat het lichaam hindert, nooit begrepen. Voor mij is een tas als een kussen dat je onder je arm legt, het moet comfortabel zijn. Het idee is dus soepelheid, lichtheid en vakmanschap. En Pepito heeft dat allemaal: het is gemaakt in Italië, in kleine ateliers, het is klassiek. Ik maak graag klassiekers, ik haat het om modieuze dingen te maken."

Het model Pepito in de winkel van Jérôme Dreyfuss in Amsterdam. Credits: Jérôme Dreyfuss