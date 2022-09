Job Fair op 15 september in Amsterdam The Style Outlets

Amsterdam The Style Outlets organiseert op donderdag 15 September voor de tweede keer dit jaar een Job Fair. In samenwerking met FashionUnited en het Werkgevers Servicepunt, worden werkzoekenden in contact gebracht met alle nationale en internationale merken die in het outlet center gevestigd zijn.

Iedereen is van harte welkom als je op zoek bent naar een baan in de retail of horeca als Store Managers, Assistent Store Manager, magazijnmedewerker, verkoopmedewerkers, full-, part-time maar ook als tijdelijke vakantiekrachten. Het grootste deel van alle merken nemen deel aan de Job Fair, waaronder Nike, Dstrezzed, Marco Polo, Purewhite-Ballin en Only, waarbij het streven is om ongeveer 50 vacatures in te vullen.

Amsterdam The Style Outlets is sinds de opening in november 2020 de eerste en enige Outlet in de Randstad. Met inmiddels meer dan 70 winkels, ruim 100 merken en een ideale bereikbaarheid met trein, auto en fiets, biedt het de perfecte shopping experience voor nationale en internationale bezoekers. Met de diverse activiteiten die in het center georganiseerd worden, personeelskortingen bovenop de outletprijs en verschillende trainingen die aangeboden worden, biedt het outlet center ook een zeer aantrekkelijke werkomgeving. Marcel Herben, Center Manager Amsterdam The Style Outlets: "Wij zijn blij om al onze winkelteams, na een productieve eerste editie van de Job Fair en de huidige uitdagende arbeidsmarkt, wederom te kunnen faciliteren in de zoektocht naar de versterking van hun teams."

Kom vrijblijvend bij al jouw favoriete merken op gesprek

Kandidaten kunnen tussen 13:00 en 16.00 uur binnenlopen bij restaurant Anne & Max op het middenplein van de outlet, kennis maken met het Center Retailmanagement en direct in de winkel naar keuze opgaan voor een persoonlijk gesprek. "Om voorafgaand aan de Job Fair alvast onder de aandacht te komen bij de deelnemende merken, kunnen kandidaten hun CV alvast uploaden via de site van Amsterdam The Style Outlets of via FashionUnited middels deze link."

Over Amsterdam The Style Outlets

In Amsterdam The Style Outlets vind je vele nationale en internationale merken, van kids tot fashion en van sport tot lifestyle, met het hele jaar door 30-70% korting. Een unieke beleving met ruim 70 winkels, diverse eetgelegenheden, waar iedere dag weer iets nieuws te ontdekken is. Amsterdam The Style Outlets is 7 dagen per week geopend, op maandag t/m donderdag van 10.00-18.00 uur en vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00-20.00 uur.

Amsterdam The Style Outlets

Sugarcity ring 1, Halfweg