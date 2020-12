Kabinet gaat kerstshoppen zo veel mogelijk ontmoedigen

Het kabinet gaat het kerstshoppen in fysieke winkels de komende paar weken zoveel mogelijk ontmoedigen, zo meldt de Nos in een nieuwsbericht. In een debat over de coronamaatregelen gaf premier Mark Rutte aan dat minister Grapperhaus van Justitie met burgemeesters van verschillende veiligheidsregio’s een plan gaat bedenken voor extra maatregelen, om het doen van kerstinkopen in steden zo veel mogelijk te ontmoedigen.

Mogelijke maatregelen zijn het sluiten van parkeergarages, het instellen van een verplichte looprichting in winkelgebieden en verbeterde toezicht. Ook gaan minister Grapperhaus en minister Wiebes van Economische Zaken met de detailhandel in gesprek, om ervoor te zorgen dat deze zich strenger gaan houden aan de regels. Hier zal extra worden benadrukt dat het van groot belang is dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in een winkel mogen komen.

Het doel van deze aanpak is om te voorkomen dat het weer net zo druk wordt in de winkelstraten als met Black Friday. Tijdens dit winkelevenement waren er teveel mensen op straat, wat mogelijk de oorzaak is voor de recente stijging in het aantal coronabesmettingen, aldus de Nos. Tijdens de persconferentie op dinsdag zei Rutte dat het kabinet nog voor de Kerst strengere maatregelen zal overwegen als de cijfers zo slecht blijven. Echter werd daar gister, tijdens het debat, aan toegevoegd dat de Kerstdagen zullen worden ontzien. Welke extra maatregelen dat zijn, is nog niet duidelijk.

Beeld: Unsplash