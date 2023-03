Kadewe Group CEO André Maeder: "Het Carsch-Haus wordt een warenhuis voor de lokale gemeenschap."

Na vertragingen vond dinsdag de openingsceremonie voor het nieuwe Carsch-gebouw plaats. Het vierde warenhuis van de KaDeWe Groep in Duitsland wordt gebouwd op ongeveer 10.000 vierkante meter. FashionUnited sprak met André Maeder, CEO van de KaDeWe Group, over de plannen.

Wanneer gaat de Carsch-winkel open? Oorspronkelijk zou de datum eind 2022 zijn. Wat was de reden voor de vertragingen?

André Maeder: De opening is eigenlijk in het voorjaar van 2025. De bescherming van historische monumenten en de bouwvergunning hebben veel tijd gekost. We brengen geen grote veranderingen aan in het gebouw, maar de herinrichting van het Heinrich-Heine-Platz en het dakterras moesten langs verschillende commissies, ook vanwege de monumentenzorg. Dat heeft allemaal langer geduurd dan gepland, maar het is in principe een kleine vertraging en alles verloopt zeer positief.

Wat zijn uw verwachtingen voor de locatie Düsseldorf? Hoe groot is het afzetgebied?

Düsseldorf is een van de top tien steden in Duitsland en een van de top vijf qua koopkracht. Bovendien is Düsseldorf altijd al een zeer internationale en modebewuste stad geweest, met alle beurzen en leveranciers die hier hun Duitse vestigingen hebben. De metropoolregio omvat twaalf steden met 15 miljoen inwoners en is daarmee een van de grootste verzorgingsgebieden van Europa. Nederland en België horen daarbij. Ter vergelijking: Berlijn heeft vier miljoen inwoners en een veel kleinere omvang.

De ingang van het Carsch-Haus in Düsseldorf. Beeld: Signa Vastgoed

Maar er is ook veel concurrentie in Düsseldorf. Breuninger is er sterk gevestigd en het geplande Calatrava-project aan de Königsallee zal zich ook gaan specialiseren in luxemerken. Hoe wilt u zich onderscheiden?

Net als in de andere steden hebben we in Düsseldorf marktgenoten. In Berlijn misschien minder, maar in München en Hamburg is er meer diversiteit in de detailhandel. Concurrentie stimuleert de handel en bevordert de aantrekkelijkheid van een stad. Mono-label winkels van luxemerken, die allemaal hun flagship stores in de grote steden hebben, spelen een ondergeschikte rol voor ons bedrijf. Hier is er een heel andere winkelervaring dan in luxe warenhuizen en ook een andere klantenkring. Wanneer je in een warenhuis winkelt, is de 'drempelvrees' om een partnerwinkel te bezoeken lager dan wanneer je naar een pure monobrand boutique gaat. Ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Ik zie ons als een aanvulling.

Een ander scenario: Galeria Karstadt Kaufhof sluit winkels en ook P&C Düsseldorf gaat onder de beschermende koepel. Maakt u zich daar geen zorgen over?

Natuurlijk is het niet goed voor het consumentengevoel, noch voor de reputatie van een stad, noch voor de gehele detailhandel wanneer grote spelers sluiten. Daarom hebben we liever dat iedereen het goed doet. De situatie baart ons niet direct zorgen, maar het is geen goede ontwikkeling voor de markt als geheel, een stad en een land.

Hoeveel warenhuizen telt de KaDeWe Groep nu en wat zijn de verdere plannen?

In Düsseldorf wordt het vierde luxe warenhuis van de KaDeWe Groep in Duitsland gebouwd, dat Carsch-Haus zal gaan heten. Wij blijven dus trouw aan ons concept: onze winkels zijn historische panden die al meer dan 110 jaar bestaan, zoals het Oberpollinger in München, het Alsterhaus in Hamburg, het KaDeWe in Berlijn en vervolgens, vanaf het voorjaar van 2025, het Carsch-Haus in Düsseldorf. Ons vijfde warenhuis, de Lamarr in Wenen, is een eerbetoon aan Hollywood-icoon Hedy Lamarr en zal eveneens in het voorjaar van 2025 worden geopend. Al onze winkels zijn door hun naam nauw verbonden met hun stad, het zijn lokale iconen. Voor het Carsch-Haus hebben we een eigentijdse huisstijl ontwikkeld in de kleuren van de stad - rood en wit - als contrast met de historische achtergrond. Het resultaat mag er zijn: een bijzonder boeiende uitstraling.

Welke doelgroep wilt u aanspreken?

Onze winkels zijn luxe warenhuizen en de term luxe verwijst niet in de eerste plaats naar de prijzen. Onze winkels zijn plaatsen van ontmoeting en inspiratie voor alle gasten die ons bezoeken. Artikelen als sokken, ondergoed of T-shirts kunnen tegen normale prijzen worden gekocht. De echte luxe is de ervaring. Individueel en persoonlijk, uniek en met een blijvend effect. Wij bieden een samengesteld assortiment en brengen jonge, nieuwe merken samen met gevestigde spelers.

Onze moderne campagnes en etalages, evenals diverse nieuwe pop-up ruimtes, bieden altijd iets nieuws en inspireren onze gasten. Dit wordt aangevuld met ongeëvenaarde diensten, van schoonheidsbehandelingen tot personal shopping en diverse gastronomische aanbiedingen die tot middernacht geopend zijn. Wij brengen een wereld van ervaring naar Düsseldorf. En zoals ik al zei: het Carsch-Haus wordt, net als onze andere winkels, in de eerste plaats een warenhuis voor de plaatselijke bevolking. In Berlijn maken we veel meer omzet met Berlijners dan met toeristen, en als zij zich wel bij ons aansluiten, is dat des te beter.

Hoe ziet het nieuwe Carsch-Haus eruit? Kunt u het concept beschrijven?

Het wordt een warenhuis dat onze pijlers accessoires, mode, cosmetica en food onder één dak verenigt op 10.000 vierkante meter verkoopruimte en in totaal zeven verdiepingen. In samenwerking met de gerenommeerde Britse architect David Chipperfield wordt op het plein voor het Carsch-gebouw een atrium gebouwd, dat in de toekomst als nieuwe hoofdingang van de kelder zal dienen en het bovenste niveau van het plein zal verbinden met de verkoopruimten eronder.

Het wegvallen van de weg van de Heinrich-Heine-Allee naar de Kasernenstraße geeft het plein een nieuwe ruimtelijkeid, en van daaruit kunnen klanten via een trap, waar zich de hoofdingang bevindt, direct het souterrain bereiken. Je zou ook kunnen zeggen: de benedenverdieping wordt zo een nieuwe begane grond. Soortgelijke oplossingen zijn te zien bij Rockefeller in New York of bij Apple in Milaan, waar de hele Apple Store ondergronds is. De kelder van het gebouw, die onder Heinrich-Heine-Platz doorloopt naar de ondergrond, de begane grond en de eerste vier verdiepingen boven de grond zullen in de toekomst de verkoopruimten van het warenhuis zijn. De vijfde verdieping en het dakterras zullen gewijd zijn aan culinaire hoogstandjes en ontspanning.

Het Carsch-Haus in Düsseldorf is de vierde vestiging van de KaDeWe Groep in Duitsland. Beeld: Signa Vastgoed

Hoe zijn de afzonderlijke etages opgebouwd?

Het Carsch-Haus biedt op in totaal zeven verdiepingen een samengesteld aanbod van mode, accessoires, cosmetica en levensmiddelen. Women's Designer & Contemporary, Shoes & Accessories, Beauty en Food bevinden zich op de benedenverdieping, terwijl Luxury Boulevard zich op de begane grond bevindt.

Mannen Designer, Schoenen en Accessoires bevinden zich op de eerste verdieping, Mannen Hedendaags, Casual & International Business op de tweede verdieping. De sportafdeling bevindt zich op de derde verdieping en Kid's World en Customer Service bevinden zich op de vierde verdieping.

De vijfde verdieping staat in het teken van culinaire hoogstandjes en er komt een geweldig restaurant en bar op het dak, dat u via een eigen ingang kunt bereiken en dat tot middernacht geopend zal zijn.

Wat voor assortiment is er gepland? Welke merken zullen jullie verkopen? Is er een jongere look gepland?

Ten eerste voeren we een samengesteld assortiment van de bekende luxemerken. We zijn momenteel in onderhandeling met de belangrijke en moderne merken en de stemming is zeer positief. Daarnaast zijn er trendy, jonge, nieuwe merken die momenteel misschien minder bekend zijn en die ons enthousiast maken. Ik kan niet veel met de term "jong". Er bestaat niet zoiets als jong in de ware zin van het woord, er zijn houdingen en levensstijlen en er wordt geen onderscheid gemaakt.

Wat kunt u zeggen over de schoenenafdeling?

De afdeling damesschoenen is direct toegankelijk via de hoofdingang op de benedenverdieping. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de assortimenten herenschoenen: op de tweede verdieping de sneakers en sportievere schoenen in de Luxury Streetwear omgeving, en in de Menswear op de eerste verdieping alle andere schoenenseries, van klassiek tot eigentijds.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Marthe Stroom.