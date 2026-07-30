Kapten & Son: verhuizing en nieuw concept voor winkel in Amsterdam

Accessoirelabel Kapten & Son verhuist zijn Amsterdamse winkel naar de Kalverstraat en implementeert daar het experience store-concept van het merk.

Het Düsseldorfse architectenbureau Schwitzke & Partner is verantwoordelijk voor het ontwerp. Het bureau begeleidde het project van analyse en ontwerp tot de uiteindelijke realisatie, aldus het bureau. De locatie, genaamd Kapten & Son Experience Store Amsterdam, opende op 24 juli. De winkel heeft een verkoopoppervlak van ongeveer 45 vierkante meter. De overige ruimtes op de begane grond en de bovenverdieping dienen als opslag en kantoor.

Winkel van Kapten & Son in Amsterdam Credits: Kapten & Son

Voorheen was het merk gevestigd in de Reestraat. Daar opende het in oktober 2023 zijn eerste winkel in Nederland en daarmee de eerste buiten de Duitstalige regio. Het bedrijf bevestigt desgevraagd dat de nieuwe locatie een verhuizing is met een doorontwikkeld concept. Met de verhuizing naar de Kalverstraat vestigt het merk zich in een van de drukste winkelstraten van Amsterdam, met ongeveer 150 winkels.

Het experience store-concept werd door Kapten & Son voor het eerst getoond in oktober 2024 in de winkel in Keulen aan de Ehrenstraße. Het concept richt zich op interactieve stations waar klanten de producten kunnen uitproberen. Voorbeelden hiervan zijn een ‘Packing Table’ voor het proefvullen van rugzakken en een zogenoemde ‘Magic Mirror’. Inmiddels gebruikt het merk het concept ook in Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg en Frankfurt am Main.

Buitenaanzicht van Kapten & Son in Amsterdam Credits: Kapten & Son

Het uitgangspunt voor het ontwerp in Amsterdam was de typische perceelstructuur van de stad, met smalle gevels en diepe plattegronden. Het pand is van binnen slechts ongeveer 3,5 meter breed. Een bepalend element is een behouden lichthof aan de voorzijde. De open ruimte strekt zich uit over twee verdiepingen en is ongeveer 6,50 meter hoog, waardoor daglicht diep het gebouw binnenvalt.

“Elke Kapten & Son-winkel wordt ontwikkeld vanuit zijn locatie. In Amsterdam was het onze ambitie om de bijzondere structuur van het gebouw niet als een beperking te zien”, aldus Lukas Schwitzke, directeur van Schwitzke & Partner. “Juist de smalle, historische handelspanden geven de winkel zijn identiteit en creëren een unieke klantervaring die perfect op deze plek past.”

Schwitzke & Partner begeleidt het merk al enkele jaren bij de Europese expansie, met eerdere projecten in onder andere Roermond en Londen. De Schwitzke Groep heeft naar eigen zeggen meer dan 200 medewerkers verspreid over acht locaties, waaronder Düsseldorf, Berlijn, Parijs, Istanbul en Riad. Dit artikel is deels met behulp van AI tot stand gekomen.