Kapten & Son ziet potentieel in het Verenigd Koninkrijk na succes in Europa

Kapten & Son begeeft zich op nieuw terrein. Het Duitse reismerk is klaar voor een nieuwe vlucht in het Verenigd Koninkrijk, waar het in Londen zal landen met zijn eerste regionale flagshipstore.

Na het succes in de retailmarkt van continentaal Europa, met winkels in Frankfurt, Wenen en Amsterdam, richt medeoprichter en CEO Johannes Theobald zijn aandacht nu op het Verenigd Koninkrijk. Kapten & Son wil daar zijn bereik vergroten door middel van minimalistisch design en ervaringsgerichte retail.

De winkel zelf opent op 16 augustus in het hart van Londens Seven Dials, in Neal Street. Hier zullen de voorliefde van het merk voor technologische innovatie en praktische koopervaringen direct beschikbaar komen voor Britse consumenten, naast een selectie producten die ontworpen zijn voor modern reizen.

Om meer te weten te komen, sprak FashionUnited met Theobald over Londen als uitvalsbasis, het belang van technologie in de fysieke ruimte en de volgende stappen van Kapten & Son.

Over uitbreiding...

Waarom is Londen gekozen als locatie voor de eerste flagshipstore in het Verenigd Koninkrijk?

Londen is een wereldwijd mode- en lifestylecentrum. Het diverse, internationale klantenbestand maakt het de perfecte lanceerbasis voor ons in het Verenigd Koninkrijk. We zien een sterke vraag van Britse klanten via onze online kanalen. Het openen van een fysieke winkel in Londen voelde als een natuurlijke volgende stap om de volledige Kapten & Son merkbeleving te bieden.

Hoe past de Britse markt in de bredere internationale expansiestrategie van het merk?

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke pijler van onze Europese groeistrategie. We hebben veel succes gehad in Duitsland en in continentaal Europa, en nu richten we ons op het vestigen van een sterke lokale aanwezigheid in belangrijke steden zoals Londen. We willen flagship-ervaringen creëren die resoneren met onze community, waar ze zich ook bevinden.

Wat onderscheidt de Britse consument van die in bestaande markten zoals Duitsland en Nederland? Hoe zijn deze verschillen toegepast op de nieuwe winkel?

Britse consumenten zijn bijzonder modebewust, met een sterke voorkeur voor urban, eigentijdse stijlen, vooral in Londen. Deze inzichten hebben direct invloed gehad op zowel het productassortiment dat we in de winkel aanbieden als de visuele merchandising, die nog meer de nadruk legt op urban esthetiek.

Kapten & Son winkel in Londen. Credits: Kapten & Son.

Zijn er plannen om verder uit te breiden in het Verenigd Koninkrijk?

Absoluut. Londen is hopelijk slechts onze eerste van vele Kapten & Son winkels in het Verenigd Koninkrijk. We zien een enorm potentieel in andere grote steden en onderzoeken actief opties voor verdere uitbreiding.

Over ervaringsgerichte retail...

Wat inspireerde de toevoeging van functies zoals de 'Magic Mirror'?

Onze klanten. Bij het ontwerpen van het nieuwe winkelconcept vroegen we ons winkelpersoneel naar veelvoorkomende uitdagingen van klanten. Een terugkerend thema was dat klanten wilden zien hoe de rugzak er van achteren uitzag, wat niet mogelijk is met een gewone spiegel. Dus vroegen ze ons personeel altijd om foto's van hen te maken. De Magic Mirror lost dit op een leuke en innovatieve manier op.

Welke rol ziet u voor technologie in de fysieke retailervaring voor Kapten & Son?

Technologie wordt steeds belangrijker. Van de Magic Mirror tot andere digitale touchpoints in de winkel, we zijn altijd op zoek naar manieren om de winkelervaring gemakkelijker, interactiever en persoonlijker te maken. We kunnen niet wachten om nog meer creatieve oplossingen te verkennen.

Kapten & Son winkel in Londen. Credits: Kapten & Son.

Hoe definieert u de consumentengroep van Kapten & Son in 2025? Waar zijn ze naar op zoek in een merk?

Onze klanten zijn moderne, stedelijke individuen, meestal tussen de 25 en 40 jaar oud. Ze leiden een actief, dynamisch leven: woon-werkverkeer, reizen, sporten en tijd doorbrengen in de stad. Ze zoeken producten die functionaliteit en hoge kwaliteit bieden, maar verwachten ook een onderscheidend design dat naadloos past in zowel hun dagelijkse als vrijetijdsactiviteiten.

Hoe worden de consumenten van het merk - de 'moderne reizigers' - weerspiegeld in het winkelontwerp?

Reizen en woon-werkverkeer staan centraal in de levensstijl van onze klanten en ons productaanbod. We hebben unieke functies in de winkel ingebouwd om dit te weerspiegelen: bijvoorbeeld een Size Check station waar klanten gemakkelijk kunnen testen of onze koffers en rugzakken voldoen aan de handbagageregels van luchtvaartmaatschappijen.

We hebben ook een klein deel van de winkel ontworpen dat lijkt op het interieur van een vliegtuig, waardoor een subtiele reissfeer ontstaat. Daarnaast hebben we een speciale inpaktafel toegevoegd met voldoende ruimte voor klanten om onze bagage en rugzakken te openen en te verkennen, en om alle doordachte kenmerken en functionaliteiten in detail te ontdekken.

Over bedrijfsmodellen...

Welke feedback van Europese winkels heeft bijgedragen aan het ontwerp en het concept van de Britse locatie?

Feedback van onze andere winkels liet ons zien hoeveel klanten de interactieve en community-gerichte elementen van onze winkels waarderen. Daarom hebben we voor de winkel in Londen nog meer de nadruk gelegd op ervaringsgerichte functies, zoals de Magic Mirror en flexibele productdisplays.

Kapten & Son winkel in Londen. Credits: Kapten & Son.

Evolueert uw D2C-model (direct to consumer, red.) met de introductie van meer fysieke winkels?

Ja, absoluut. We zijn altijd een D2C-first merk geweest, maar onze eigen winkels vormen daar een perfecte aanvulling op door onze community een fysieke ruimte te bieden om met het merk in contact te komen. Beide kanalen werken hand in hand en stellen ons in staat om een nog betere algehele customer journey te leveren.

Hoe vullen uw retailpartnerschappen en online aanwezigheid uw eigen retail footprint aan? Wat is de huidige verkoopverhouding tussen elk kanaal?

Onze retailpartnerschappen en e-commercekanalen zijn essentieel voor het vergroten van zowel de merkbekendheid als de toegankelijkheid. Onze eigen winkels stellen ons in staat om de volledige Kapten & Son merkbeleving te presenteren, maar onze retailpartners spelen een cruciale rol, vooral in nieuwe markten. Ze helpen ons nieuwe doelgroepen te bereiken en in contact te komen met klanten die ons merk misschien nog niet kennen. Met name samenwerking met gevestigde, vertrouwde retailers geeft Kapten & Son onmiddellijke geloofwaardigheid en vertrouwen in markten waar we nog steeds aan naamsbekendheid werken.

De balans tussen online, eigen retail en groothandel varieert per regio, maar online blijft een zeer sterke pijler naast ons groeiende winkelnetwerk.

Zijn er regio's die het bijzonder goed doen? Zijn er nieuwe markten waar u uw oog op heeft laten vallen of waar u kansen ziet om uit te breiden?

Duitsland was onze eerste en blijft onze grootste markt. Maar landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een uitstekende groei laten zien, daarom openen we ook onze Experience Stores in deze markten. We volgen ook andere Europese regio's op de voet voor de volgende fase van onze uitbreiding.

Naast een retailuitbreiding, staat er nog iets anders op de planning voor Kapten & Son?

Ja, we werken actief aan het uitbreiden en ontwikkelen van ons productassortiment, met name binnen de rugzakcategorie voor extra gebruiksmogelijkheden en doelgroepen. We zien ook spannende mogelijkheden om nieuwe complementaire productcategorieën te lanceren die natuurlijk passen in het dagelijks leven van onze klanten.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.