Karl Lagerfeld opent eerste café in Amsterdam

Het merk Karl Lagerfeld (eigendom van de G-III Apparel groep) kondigt deze vrijdag de opening aan van zijn eerste horecagelegenheid, het Karl Lagerfeld Café. De nieuwe ruimte, gevestigd op de begane grond van het hoofdkantoor in Amsterdam aan de Raadhuisstraat 32, is onderdeel van de diversificatiestrategie van het bedrijf.

De zaak biedt een selectie van speciale koffies en gebak, ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdamse atelier Pantopia, opgericht door Youssef Zyat. Naast het horeca-aanbod omvat de ruimte een selectie boeken, verzamelobjecten, accessoires en het iconische witte overhemd van het modehuis.

Interieurontwerp en de vertaling van de visuele identiteit

Het interieurontwerp weerspiegelt de esthetiek van het merk, gekenmerkt door een monochroom palet en het gebruik van ruwe materialen zoals geborsteld metaal, natuursteen en beton. Dit concept sluit aan bij het 'Future Legacy'-ontwerp dat voor het eerst werd toegepast in de flagshipstore aan Regent Street in Londen. Deze visuele identiteit is ook terug te vinden op de verpakkingen van de horecaproducten, waarvan het ontwerp een herinterpretatie is van de historische gevel van het Parijse hoofdkantoor aan de Rue Saint-Guillaume 21.

“We wilden een plek creëren waar mensen op een nieuwe manier, voorbij de mode, in contact kunnen komen met de wereld van Karl”, legt Pier Paolo Righi, directeur van Karl Lagerfeld, uit in een persbericht aan FashionUnited.

Naast deze opening presenteert een aangrenzende pop-upruimte van begin augustus tot half september 2026 een selectie items uit de prêt-à-porter collecties. Merkambassadrice Paris Hilton bezocht de locatie tijdens haar verblijf in Nederland voor de Amsterdam Pride 2026.

De Amerikaanse eigenaar van het merk, G-III Apparel, rapporteert een netto-omzet van 536 miljoen Amerikaanse dollar (465,55 miljoen euro) in het eerste kwartaal, dat eindigde op 30 april 2026. Dit is een daling van 8 procent. Ondanks deze daling stijgt de nettowinst in het eerste kwartaal naar 66,50 miljoen Amerikaanse dollar.