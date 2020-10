Kijken: Adidas heropent Originals flagship store in Berlijn na renovatie

Vandaag heeft Adidas 's werelds eerste Adidas Originals flagship store heropend in Berlijn, na een complete renovatie. Het nieuwe concept voor de winkel heet The Collection, en is geïnspireerd door het Adidas archief in Herzogenaurach, zo meldt het sportmerk in een persbericht.

Door mobiele planken in de winkel kan het interieur meerdere keren veranderd worden. In de Adidas Originals winkel is de focus gericht op inclusiviteit met gemengde gender kleding. Daarnaast is duurzaamheid een kerneigenschap in de winkel, door middel van het gebruik van gerecyclede vloeren, oud meubilair, artistieke upcycling elementen en een duurzaam energiesysteem, aldus het persbericht.

“Het is ons doel om continu in contact te blijven met onze klanten,” aldus manager Paul Boerboom. “Met dit nieuwe concept bieden we niet alleen de beste producten van Adidas Original, maar ook een platform voor discussies en diversiteit in het hart van Berlijn.”

Beelden: Adidas