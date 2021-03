Kijken: De eerste volledig duurzame winkel van Benetton

Benetton steekt het niet onder stoelen of banken: duurzaamheid is een deel van haar identiteit. Hoewel deze bewering enigszins moet worden genuanceerd (het merk stond in 1998 in de kijker door een schandaal wegens een vermoeden van illegale kinderarbeid in Turkije), bevestigen de cijfers van de afgelopen jaren de goodwill van het merk.

Het streven naar duurzame ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op de materialen die in de kleding worden gebruikt, maar ook op de inrichting van de winkels. Zo is er onlangs een nieuwe boetiek in Florence geopend, die wordt gekenmerkt door het gebruik van duurzame materialen en geavanceerde energiebesparende technologieën. De winkel moet in dit opzicht een overtuigend inzicht geven in de sterke ambities van het merk voor zijn toekomstige aanpak van de retail. “Deze winkel is een uniek concept dat een nieuw tijdperk inluidt voor ons bedrijf,” zegt Massimo Renon, CEO van de Benetton Group in een persbericht.

De winkel van 160 vierkante meter is ontworpen met natuurlijke, gerecyclede materialen. Zo is de vloer gemaakt van grind uit de Piave-rivier en afvalhout van beukenbomen die door de storm Vaia zijn gesneuveld. En de muren zijn behandeld met minerale verf met antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen. Voor de binnenruimten zijn materialen gebruikt waarin afval uit de textielindustrie is verwerkt: vermengd met hydrohars worden gebruikte knopen omgevormd tot sokkels voor de stands. Een ander voorbeeld van geslaagde recycling in de winkel in Florence, is het hergebruik van wol als decoratief element voor gordijnen van de paskamers. De “rossino”, een materiaal gemaakt van gerecycleerde gemengde textielvezels, is gebruikt in rekken, displays en mannequins.

Bekijk hieronder de beelden van de volledig duurzame winkel van Benetton in Florence.

Beelden: Benetton

