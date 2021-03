Kijken: de nieuwe winkel van Dover Street Market in Parijs

Afgelopen weekend is de nieuwe winkel van Dover Street Market geopend, met de naam: Dover Street Little Market. Na de Dover Street Parfums Market (die in 2019 in Parijs opende), onthult de retailtak van Comme des Garçons zijn nieuwe Parijse adres op nummer 54 van de zeer chique rue du Faubourg Saint Honoré.

Vaquera, Victor Weinsanto en meer

Dover Street Market Paris, dat anderhalf jaar geleden is opgericht, is een concept waarbinnen jonge, opkomende talenten worden ondersteund. De winkel biedt een brede bijstand, van productie tot commerciële ontwikkeling en communicatiestrategie. Vandaag de dag zijn er zeven merken uit de hele wereld in gevestigd, waarvan de bekendste in Frankrijk misschien wel Vaquera of Victor Weinsanto zijn. Onder de vijf andere namen zijn Eli Russell Linnetz (ERL), Honey Fucking Dijon, Liberal Youth Ministry, Rassvet en Youths in Balaclava. Dover Street Little Market biedt jonge merken de kans hun collectie in Parijs te verkopen.

Alle merken worden gepresenteerd in de showroom van Dover Street Market Paris (6 Place Vendôme) tijdens de Paris Fashion Week.

Beelden: Dover Street Market Paris

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.