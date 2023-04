Kijken: De Ralph Lauren-winkel is terug in Nederland, dit keer onder eigen pet

Ralph Lauren opent een nieuwe winkel in de Pieter Cornelisz Hooftstraat in Amsterdam. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. Eerder had het merk wel een franchise store maar die sloot zijn deuren zo’n tien jaar geleden.

De winkel is ‘geïnspireerd op de authenticiteit en geschiedenis van het merk’, aldus het persbericht. Met zijn blauwe, houten gevel, donkere mahonievloeren en met sierlijsten omlijnde witte kasten, ziet de winkel er inderdaad uit als een typische Ralph Lauren-winkel. In de winkel is zowel mannen- als vrouwenkleding verkrijgbaar.

Met het openen van de nieuwe winkel in Amsterdam, heeft het Amerikaanse merk tien verkooppunten in Nederland. De winkel in Amsterdam is de enige full-price Ralph Lauren-winkel in Nederland.

De Ralph Lauren-winkel in Amsterdam. Beeld via Ralph Lauren.

