Kijken: Dit is de nieuwe flagshipstore van Daily Paper in Londen

Amsterdams modemerk Daily Paper kondigt in een persbericht de opening van haar flagshipstore in Londen aan. De winkel is gelegen in het Soho-gebied en wil hiermee zijn Afro-gecentreerde kijk op cultuur naar het Verenigd Koninkrijk brengen, zo staat in het persbericht.

De winkel heeft een winkeloppervlakte van 200 vierkante meter en beschikt over twee verdiepingen. Consumenten worden via een kleine brug voor de ingang verwelkomt, zo is te lezen. De vloer is voorzien van een mozaïek bij de ingang die het verhaal van het erfgoed van Daily Paper vertelt. De mozaïek toont drie dieren die de landen van herkomst van de oprichter symboliseren. De leeuw, het luipaard en de adelaar staan symbool voor Ghana, Marokko en Somalië. De winkel heeft een donkergroen trappenhuis aan de achterkant van de winkel en de buitenkant van de winkel is voorzien van karakteriserende bakstenen.

De officiële opening van de flagshipstore in Londen vindt plaats op 19 juni 2021. Daily Paper opende in 2018 al een pop-upstore in Londen en is dus geen vreemde van de stad. Daarnaast werkte het modemerk al aan verschillende campagnes en samenwerkingen met talenten en teams uit de stad.

Het groene trappenhuis aan de achterkant van de winkel. Credit: Daily Paper, Taran Wilkhu

De mozaïek bij de ingang van de winkel. Credit: Daily Paper, Taran Wilkhu

De mannequins zijn gepersonaliseerd naar het modemerk en de muren zijn van spiegelglas. Credit: Daily Paper, Taran Wilkhu