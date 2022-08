Kijken: Duits modemerk Comma breidt uit naar België, opent eerste winkel in Gent

Het Duitse modemerk Comma breidt uit naar België met een eerste winkel in Gent, zo meldt moederbedrijf S.Oliver in een persbericht. De winkel van tweehonderd vierkante meter bestaat uit twee verdiepingen en is gelegen op de hoek van de Brabantdam.

De nieuwe winkel is de eerste die geheel volgens een nieuw winkelconcept van Comma ontworpen is, waarbij “een ontspannen sfeer wordt gecreëerd door middel van een rustig kleurenschema in warme, lichte nude-tinten en het gebruik van ronde vormen en natuurlijke materialen.”

De opening van de winkel wordt van vijftien tot zeventien september gevierd, met de komst van de Herfst/Winter 2022 collectie.

Comma werd in 1973 in Düsseldorf opgericht en maakt sinds 2008 deel uit van de modegroep S.Oliver Group, die onder andere ook eigenaar is van de merken Liebeskind en S.Oliver. Comma omvat twee merken: ‘Comma’ en de meer casual lijn ‘Comma casual identity’.

Comma opent in Gent, Beeld: Ruth Wytinck

