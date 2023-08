Kijken: Extreme Cashmere opent eerste winkel buiten Nederland, in St. Moritz

Extreme Cashmere opent in samenwerking met het Duitse ‘Apropos The Concept Store’ een winkel in St. Moritz, in Zwitserland. Dit is de eerste winkel van Extreme Cashmere buiten Nederland. Dat maakt het merk bekend in een persbericht.

De neutrale tinten van de winkel geven het podium aan de kleurrijke kledingstukken van het merk. De boetiek beschikt over een verzorgingsruimte, een integraal onderdeel van het Extreme Cashmere-DNA. Zo biedt het een verzorgings- en wasservice van de kleding.

“De winkel geeft ons de mogelijkheid om de klanten een breed assortiment van ons product in kasjmier van hoge kwaliteit aan te bieden, evenals onze toegewijde zorgservice”, zegt Saskia Dijkstra, grondlegger van Extreme Cashmere in het persbericht.

Extreme Cashmere volgt niet de traditionele modecyclus, maar bouwt in plaats daarvan een doorlopende collectie die geschikt is voor alle seizoenen. De kleding is genderloos en unisize, bedoeld voor alle lichaamstypes. Apropos is een veertig jaar oud Duits bedrijf dat concept stores in de luxesector in beheer heeft.

Volgens de website van Extreme Cashmere heeft het merk ook een winkel en showroom in Nederland. Daarnaast verkoopt het merk in verschillende landen ook via wholesalekanalen, waaronder Nederland en België.

Winkel van Extreme Cashmere in St. Moritz Credits: Extreme Cashmere

