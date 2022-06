Kijken: H&M en Ingka Group openen eerste Atelier100-ruimte in Londen

De eerste Atelier100-ruimte, gesteund door H&M en Ingka Group, is officieel geopend in Londen en laat een nieuwe duurzame en hyperlokale aanpak van de detailhandel zien. Atelier100 is de eerste samenwerking in zijn soort tussen de Zweedse retailgiganten en biedt ruimte aan creatieven, makers en fabrikanten die binnen een straal van 100 kilometer van het centrum van Londen wonen om hun innovatieve productideeën te delen.

Marcus Engman, chief creative officer bij Ingka Group, de grootste Ikea-franchisenemer, zei in een verklaring: "Het is een trots moment om het eerste Atelier100 zijn deuren te zien openen. Elk deel van de ruimte heeft een verhaal, van de lokaal geproduceerde producten op de planken tot het gerecyclede materiaal dat is gebruikt om de ruimte zelf te maken. De ruimte zal zich voortdurend verder ontwikkelen en ik ben benieuwd hoe de creatieve deelnemers aan het programma Atelier100 in de herfst tot hun eigen bedrijf zullen maken.

Beeld: Atelier100

Het project is opgezet om de focus terug te brengen naar lokaal ontwerp en productie en is in april van start gegaan met een open oproep voor ontwerpers en creatieven om mee te doen. Het initiatief combineert zakelijke masterclasses en mentorsessies, naast de mogelijkheid voor de gekozen creatieven om hun originele concepten tot leven te brengen.

Het eerste lokale talent is al gekozen en omvat creatieven die zich richten op mode, juwelen, keramiek, beeldhouwkunst en zelfs een illustrator die aardappelprints maakt. Alle creatievelingen krijgen via het programma financiering en begeleiding, en toegang tot de multifunctionele ruimte, met als doel hun nieuw ontworpen lokale producten vanaf de herfst van 2022 te gaan verkopen.

In de tussentijd zal de winkel een reeks producten tentoonstellen die zijn ontworpen en vervaardigd door in Londen gevestigde ontwerpers, waaronder Adam Jones, Brick Sixty, Been London, Celia Calderon Asensio, Octavia Banks en Martino Gamper.

Beeld: Atelier100

Atelier100 ruimte voor lokale creatieven officieel geopend in Londen

Onder de creatieven die in het programma aan bod komen, zijn Ella Rush en Kiah Bibby, studenten uit Londen die onder hun merk Gum Ldn unieke handgemaakte sieraden maken die van kleur veranderen door gebruik te maken van thermochrome materialen.

Ella Rush en Kiah Bibby reageerden op hun deelname aan het programma: "Toen we de oproep zagen om ons aan te melden voor Atelier100 wisten we dat we deze kans niet konden missen. We zijn al zo trots op wat we met Gum hebben gedaan, maar via Atelier100 krijgen we mentorschap, financiering en de kans om samen te werken met andere creatieven op soortgelijke trajecten om ons bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Dat is wat ons het meest opwindt."

Andere namen uit de modewereld die op Atelier100 te zien zijn, zijn onder andere breigoedontwerpster Zoe Horgan, textielontwerpster en weefster Elna-Marie Fortune en modeontwerper Savvas Alexander.

Beeld: Atelier100

Camilla Henriksson, global brand manager bij H&M deelt: "Ik vind het geweldig om hier te zijn en persoonlijk kennis te maken met de ontwerpers met wie we de komende maanden nauw gaan samenwerken. Dit is nog maar het begin van de reis voor Atelier100, we kijken ernaar uit om te zien welke impact deze pilot heeft op de Londense designgemeenschap."

De Atelier100 ruimte is ontworpen met multi-functionaliteit in het achterhoofd, om zowel producten te verkopen als workshops, lezingen en evenementen te organiseren. De ontwerpers hebben de Atelier100-ruimte vergeleken met een tijdelijke tentoonstellingsruimte die "voortdurend zal evolueren om de persoonlijkheden van de plaatselijke ontwerpers, hun producten en de plaatselijke gemeenschap te weerspiegelen".

De ruimte is ook gebouwd om de hyper-lokale filosofie van het project te weerspiegelen door gerecycleerde materialen te gebruiken van Topshop's voormalige winkel in Oxford Street, dat in oktober 2021 door Ikea werd gekocht.

Beeld: Atelier100